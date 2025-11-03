3 trucos de Meta AI que facilitarán tu vida: Crea imágenes, traduce y revisa textos con una orden

El año 2023 fue uno muy importante para Meta, ya que lanzó a buena parte del mundo Meta AI, su inteligencia artificial, en todos sus servicios como WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads. Si bien es verdad que esta IA está lejos de estar a la par de otras mucho mejor integradas como ChatGPT, Perplexity o DeepSeek (china), lo cierto es que nos será de mucha ayuda para resolver interrogantes del día, generar imágenes, pero también para otro tipo de acciones sin salir del ecosistema de Meta.

Por ello, en las siguientes líneas, vamos a analizar algunos trucos efectivos que como usuario puedes realizar en Meta AI de forma sencilla, segura, pero también gratuita, luego de lo cual sentirás que aplicaciones como WhatsApp tienen otro tipo de usos que el resto no.

3 trucos imperdibles en Meta AI

Como dijimos anteriormente, Meta AI no solo resolverá tus dudas sobre diversos tópicos, aunque no lo creas, también está en capacidad de generar imágenes basados en tus comandos, pero también te puede ser de mucha ayuda si, por ejemplo, quieres traducir un texto en otro idioma distinto al tuyo, pero también te acompañará haciendo recibiendo revisiones de notas, darte consejos, modificaciones sobre el mismo. Toma nota:

Este servicio es tan amado como odiado, pero bien utilizado es de mucha ayuda para millones de usuarios.

Genera imágenes

Es muy sencillo, no necesitas configurar comandos especiales ni nada por el estilo, por lo que eres libre de dejar volar tu imaginación (eso sí, siempre y cuando las normas de Meta AI). Lo que puedes crear no tiene límites, ya que puedes pedir animales, paisajes impensados, recrear escenas de películas.

¿Qué es lo que debes hacer? describir en palabras lo que quieres que Meta AI, mientras más detallado mucho mejor. Por ejemplo, "imagina a una pareja caminando por un parque en temporada de verano cuando cae el ocaso", eso es todo, el trabajo déjaselo a la IA. Inclusive puedes sugerirle modificaciones.

Traduce textos

Lo que los expertos recomiendan es utilizar Meta AI para traducciones no profesionales, para otras que requieren rigor académico existen opciones mucho mejor desarrolladas, pero si estás en medio de una conversación informal y recibes un texto en otro idioma es una gran opción.

Debes tener en cuenta que esta IA tiene soporte para varios idiomas, entre ellos, el castellano, chino, inglés, alemán, francés, italiano, ruso portugués, árabe, coreano y japonés, por nombrar algunos.

Si quieres traducir un texto, lo único que debes hacer es copiar el texto en otro idioma y pegarlo en tu conversación con Meta AI, no sin antes la orden (o prompt) de traducir.

Revisa textos

Es habitual que cuando estamos en medio de una conversación podemos cometer errores o algunas faltas ortográficas al enviar el mensaje. Para corregir esto, tenemos a la mano a Meta AI, quien no solo los revisará, también corregirá y,de paso, nos ayudara a ampliar nuestro vocabulario.