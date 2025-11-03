0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

3 trucos de Meta AI que facilitarán tu vida: Crea imágenes, traduce y revisa textos con una orden

WhatsApp sirve para chatear y hacer videollamadas, pero también puedes ser de mucha ayuda si sabes utilizar su inteligencia artificial que es de suma utilidad.

Joel Dávila
Meta AI fue lanzada en 2023 y ha cambiado la forma cómo usamos WhatsApp.
Meta AI fue lanzada en 2023 y ha cambiado la forma cómo usamos WhatsApp. | Foto: Gemini Nano Banana
COMPARTIR

El año 2023 fue uno muy importante para Meta, ya que lanzó a buena parte del mundo Meta AI, su inteligencia artificial, en todos sus servicios como WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads. Si bien es verdad que esta IA está lejos de estar a la par de otras mucho mejor integradas como ChatGPT, Perplexity o DeepSeek (china), lo cierto es que nos será de mucha ayuda para resolver interrogantes del día, generar imágenes, pero también para otro tipo de acciones sin salir del ecosistema de Meta.

Por ello, en las siguientes líneas, vamos a analizar algunos trucos efectivos que como usuario puedes realizar en Meta AI de forma sencilla, segura, pero también gratuita, luego de lo cual sentirás que aplicaciones como WhatsApp tienen otro tipo de usos que el resto no.

La aplicación de Meta se mantiene como la más utilizada en el mundo.

PUEDES VER: WhatsApp tiene un "Modo Avión" que casi nadie conoce: actívalo fácil en Android y iPhone

3 trucos imperdibles en Meta AI

Como dijimos anteriormente, Meta AI no solo resolverá tus dudas sobre diversos tópicos, aunque no lo creas, también está en capacidad de generar imágenes basados en tus comandos, pero también te puede ser de mucha ayuda si, por ejemplo, quieres traducir un texto en otro idioma distinto al tuyo, pero también te acompañará haciendo recibiendo revisiones de notas, darte consejos, modificaciones sobre el mismo. Toma nota:

Meta AI

Este servicio es tan amado como odiado, pero bien utilizado es de mucha ayuda para millones de usuarios.

Genera imágenes

Es muy sencillo, no necesitas configurar comandos especiales ni nada por el estilo, por lo que eres libre de dejar volar tu imaginación (eso sí, siempre y cuando las normas de Meta AI). Lo que puedes crear no tiene límites, ya que puedes pedir animales, paisajes impensados, recrear escenas de películas.

¿Qué es lo que debes hacer? describir en palabras lo que quieres que Meta AI, mientras más detallado mucho mejor. Por ejemplo, "imagina a una pareja caminando por un parque en temporada de verano cuando cae el ocaso", eso es todo, el trabajo déjaselo a la IA. Inclusive puedes sugerirle modificaciones.

Traduce textos

Lo que los expertos recomiendan es utilizar Meta AI para traducciones no profesionales, para otras que requieren rigor académico existen opciones mucho mejor desarrolladas, pero si estás en medio de una conversación informal y recibes un texto en otro idioma es una gran opción.

Debes tener en cuenta que esta IA tiene soporte para varios idiomas, entre ellos, el castellano, chino, inglés, alemán, francés, italiano, ruso portugués, árabe, coreano y japonés, por nombrar algunos.

Si quieres traducir un texto, lo único que debes hacer es copiar el texto en otro idioma y pegarlo en tu conversación con Meta AI, no sin antes la orden (o prompt) de traducir.

Revisa textos

Es habitual que cuando estamos en medio de una conversación podemos cometer errores o algunas faltas ortográficas al enviar el mensaje. Para corregir esto, tenemos a la mano a Meta AI, quien no solo los revisará, también corregirá y,de paso, nos ayudara a ampliar nuestro vocabulario.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

  2. Borra este elemento de tu celular Android para que no te espíen: hazlo en pocos pasos

  3. 3 trucos de Meta AI que facilitarán tu vida: Crea imágenes, traduce y revisa textos con una orden

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano