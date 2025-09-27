El Modo IA de Google que revoluciona la navegación en Internet: disponible para PC, Android y iPhone

Muchos aseguran acertadamente que la aparición de Internet fue la gran revolución entre finales de los años 90´s e inicios de los 2000´s, pero hoy otros afirman que el parte aguas de nuestros días es la inteligencia artificial. En ambos apartados, Google es un actor importante, dejando por sentado su posición lanzando su nuevo Modo IA para su navegador, el cual ya está disponible completamente gratis.

Por ello, hoy vamos a conocer juntos de qué va este nuevo Modo IA que, para más beneficio, no solo está disponible para el navegador de Google en PC, sino también en la aplicación de la misma para teléfonos celulares Android, así como los dispositivos iPhone.

¿Cómo funciona y para qué sirve el Modo IA de Google?

Google ya desplegó en toda Hispanoamérica esta nueva función para el navegador web y la app de la compañía estadounidense, la cual es compatible con Gemini 2.5. Hasta el momento, esta es la experiencia de búsqueda con IA más potente.

El Modo IA se distancia del navegador regular porque cuenta con razonamiento más avanzado, es multimodal (es decir que puedes las búsquedas con texto, pero también voz e imágenes), con la posibilidad de realizar preguntas complementarias y con enlaces útiles a la web.

Esto quiere decir que el Modo IA está capacitado para realizar búsquedas tras realizar consultas más complejas y las respuestas no serán cortas, todo lo contrario, será capaz de entender el contexto para dar soluciones más amplias, claras y con enlaces relevantes que te ayudarán a profundizar en el tema.

De hecho, puedes hacer repreguntas y el Modo IA mantendrá este estándar, siempre profundizando basado en fuentes de calidad.