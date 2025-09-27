¿Por qué debo desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo se hace?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada de los últimos años y es por ello que cada cierto tiempo implementa nuevas funciones para mejorar la experiencia de uso de sus más de 2500 millones de users.

Con la proliferación de la Inteligencia Artificial, Meta decidió agregar un Asistente virtual llamado 'Meta AI', el cual consiste en un chat con el que puedes hacer consultas, generar imágenes, busca diferentes significados, entre otras cosas. Si bien miles de personas lo prefieren, otros intenta minimizar la presencia de esta IA y hasta ELIMINARLA por completo. ¿Por qué? Por un tema de seguridad.

¿Por qué quisiera desactivar Meta AI de WhatsApp? Esto se debe a que algunos usuarios consideran una gran preocupación por una presunta intrusión en la privacidad. Esta preocupación se debe a que, para que el funcionamiento del asistente sea más 'ameno' se analizan patrones de conversación, lo que genera un perfil digital de la persona.

Otros usuarios también apuntan a que Meta AI de WhatsApp no es necesaria y hasta es imprescindible de tenerla. Los errores en los resultados que ofrece la IA también han generado que algunos la quieran deshechar.

Otro factor es el impacto en el rendimiento y la batería de un smartphone. Esto se debe a que el asistente de WhatsApp requiere procesar información de forma constante, lo que puede afectar el consumo de energía y los recursos internos del dispositivo, generando un uso extra de la batería.

¿Puedo eliminar Meta AI en WhatsApp?

Lamentablemente, NO es posible eliminar Meta AI de WhatsApp, pero lo que si podemos es disminuir su presencia al máximo de los chats que tenemos. ¿Cómo se hace? El procedimiento es sencillo y permite que el usuario deje de ver la conversación de Meta AI entre sus chats activos.