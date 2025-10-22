Google quiere vencer a ChatGPT con Nano Banana, su generador de imágenes: guía para activar y cómo funciona

El mundo de la inteligencia artificial está revolucionando no solo nuestro desenvolvimiento en Internet, sino también se está convirtiendo en parte importante de diversos ámbitos profesionales y Google ha impactado al mundo entero con el estreno de Nano Banana, un potentísimo generador de imágenes con IA que ha convertido para los usuarios, así como para publicistas, marketeros y creadores de contenido.

Este lanzamiento viene a ser una carta de intenciones directa para ChatGPT y Copilot, las cuales te permiten crear imágenes, pero de forma muy limitada; sin embargo, Nano Banana nos da la posibilidad de hacerlo hasta 100 veces por día, lo que lo hace ya una alternativa más atractiva.

¿Qué es Nano Banana de Google?

Con Nano Banana puedes generar como editar imágenes por medio de Google Gemini, la IA de la compañía estadounidense, cuyo nombre oficial es Gemini 2.5 Flash Image, la misma que se estrenó a finales de agosto de 2025.

Sin embargo, Google anunció que Nano Banana estará integrada para octubre de 2025 en Photos, Google Search y NotebookLM, masificando su acceso dentro de la gama del ecosistema de Google.

¿Cómo acceder a Nano Banana de Google?

Debes saber que Nano Banana no tiene página propia, tampoco aplicación, pues está integrada con Gemini, ya sea por tu navegador de PC o la app de Gemini para Android y iPhone.

Asimismo, también puedes acceder a Nano Banana digitando en tu buscador Google AI Studio, pero también ingresando a este enlace.

¿Cómo utilizar Nano Banana de Google?

Habiendo ingresado a Nano Banana y si eres nuevo utilizando esta herramienta de Google, hay pasos básicos como elementales que debes seguir para que tu experiencia sea satisfactoria:

Lo primero a hacer es dar indicaciones en lenguaje natural y sencillo; puedes fusionar varias imágenes o también bocetos; puedes retocar o refinar las imágenes varias veces si necesidad de empezar de nuevo; asimismo, tienes la posibilidad de utilizar fotos antiguas para restaurarlas y/o colorearlas.

Puedes tomar una foto, pasarla por Nano Banana para pedirle que agregue más personas, modificar estilos de peinados, limpiar fondos. Lo mejor de todo esto es que todo lo mencionado lo harás sin salir de la aplicación.

¿Nano Banana es gratis o tiene costo?

Nano Banana es de uso gratuito, aunque con sus limitaciones, como el hecho de que solo puedes generar unas 100 imágenes por usuario; pese a ello, supera a ChatGPT que solo se limita a un total de 3.