Así podrás leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble 'check azul'

Con un sencillo truco de WhatsApp para Android, podrás evitar que se active la notificación de lectura y lo mejor es que no necesitas alterar la privacidad de tu equipo.

Daniel Robles
Conoce el truco para desactivar el doble check azul y evitar que los usuarios sepan que leíste un mensaje de WhatsApp.
Conoce el truco para desactivar el doble check azul y evitar que los usuarios sepan que leíste un mensaje de WhatsApp. | Foto: composición/Daniel Robles
WhastApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Según Meta, existen más de 2500 millones de usuarios que tiene la App en su smartphone. Sin embargo, pese a ello aún existen muchos trucos que la mayoría de usuarios desconocen en pleno 2025.

Por si no lo sabías, WhastApp tiene una función desconocida por muchos usuarios, la cual consiste en leer mensajes sin que el remitente lo note. ¿Cómo se logra eso? Con ayuda del Modo avión de tu teléfono Android.

Con este tutorial podrás crear stickers personalizados sin tener que salir de la aplicación WhatsApp.

PUEDES VER: Así puedes crear tus propios stickers personalizados de WhatsApp sin salir de la App

Gracias al Modo avión, tu teléfono Android quedará desconectado de todas sus conexiones inalámbricas tales como Wifi, Bluetooth, GPS, dato móviles y NFC. Si lees un mensaje de WhatsApp, cuando tienes activo este Modo, no se emitirá una confirmación de lectura. Es decir que no le llegará el doble check azul.

¿Cómo se hace uso? Simple, deberás tener activado el modo avión antes de abrir WhatsApp. Ingresa al chat con el nuevo mensaje y leelo sin ningún problema. Una vez leído, cierra la aplicación, desactiva el Modo avión y volver a la conexión habitual.

Adicionalmente, a este método poco conocido, existe una configuración que puedes realizar en WhatsApp, pero implica modificar la privacidad de la App.

  • Abre WhatsApp en tu teléfono Android y busca la opción Ajustes.
  • Ingresa a la sección 'Cuenta' y elige 'Privacidad'.
  • Finalmente, desactiva la opción 'Confirmaciones de lectura'.

Al hacer esto, los mensajes que recibes y envías mostrarán únicamente las tildes gris, ya que el doble check azul quedará eliminado, a menos que reviertas tu decisión.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Fútbol Peruano