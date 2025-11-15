0
EN DIRECTO
Final Alianza Lima vs Universitario por el Clausura

WhatsApp: cómo proteger tu privacidad y NO RECIBIR mensajes de números desconocidos

Si quieres evitar que desconocidos te hablen por WhatsApp, entonces te enseñamos cómo mejorar la privacidad en tu smartphone Android.

Daniel Robles
Con este truco de WhatsApp podrás evitar que un usuario desconocido te escriba o llame por la app.
Con este truco de WhatsApp podrás evitar que un usuario desconocido te escriba o llame por la app. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea GRATUITA más utilizada en el mundo y según los últimos reportes de Meta actualmente existen más de 2500 millones de usuarios en todo el planeta.

Si bien millones la utilizan, existen muchos trucos que miles de usuarios desconocen y uno de ellos involucra la privacidad y el hecho de evitar que una persona desconocida o extraña te pueda enviar mensajes o llamadas.

Conoce el truco para desactivar el doble check azul y evitar que los usuarios sepan que leíste un mensaje de WhatsApp.

PUEDES VER: Así podrás leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble 'check azul'

¿Alguna vez has recibido algún mensaje a tu WhatsApp y hasta llamadas de números de un país extraño? Pues bien, esto muchas veces puede involucrar una estafa y es por ello que te vamos a enseñar cómo evitarlos, solo con mejorar la privacidad de tu aplicativo Android.

Cómo evitar recibir mensajes de números desconocidos

Lo primero que debes saber es que no puedes bloquear complemente los mensajes de números desconocidos, pero puedes limitar su interacción mediante el Bloqueo del chat. Para hacerlo es bastante sencillo.

  • Abre el chat de WhatsApp y pulsa sobre 'Bloquear' en la parte superior del chat.
  • Una vez que bloqueas el contacto, ya no podrán escribirte ni llamarte.

Otra medida que puede tomar es limitar la cantidad de información visible en tu perfil de WhatsApp. De esta forma no podrán ver tu foto, tu estado ni otros datos personales. Para hacerlo sigue estos pasos:

  • Abre WhatsApp y ve a Ajustes pulsando en los 3 puntos.
  • Busca el apartado de Privacidad y aquó podrás ajustar quien puede ver la Hora de tu última conexión, Foto de perfil, Info del estado, Confirmaciones de lectura, y si los Estados pueden ser vistos solo por tus contactos o por todos.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W

  2. Este Xiaomi no solo te permite tomar fotos a la Luna: llega con 1TB, 5500 mAh y procesador todoterreno

  3. WhatsApp tiene un "Modo Avión" que casi nadie conoce: actívalo fácil en Android y iPhone

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano