WhatsApp: cómo proteger tu privacidad y NO RECIBIR mensajes de números desconocidos
Si quieres evitar que desconocidos te hablen por WhatsApp, entonces te enseñamos cómo mejorar la privacidad en tu smartphone Android.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea GRATUITA más utilizada en el mundo y según los últimos reportes de Meta actualmente existen más de 2500 millones de usuarios en todo el planeta.
Si bien millones la utilizan, existen muchos trucos que miles de usuarios desconocen y uno de ellos involucra la privacidad y el hecho de evitar que una persona desconocida o extraña te pueda enviar mensajes o llamadas.
¿Alguna vez has recibido algún mensaje a tu WhatsApp y hasta llamadas de números de un país extraño? Pues bien, esto muchas veces puede involucrar una estafa y es por ello que te vamos a enseñar cómo evitarlos, solo con mejorar la privacidad de tu aplicativo Android.
Cómo evitar recibir mensajes de números desconocidos
Lo primero que debes saber es que no puedes bloquear complemente los mensajes de números desconocidos, pero puedes limitar su interacción mediante el Bloqueo del chat. Para hacerlo es bastante sencillo.
- Abre el chat de WhatsApp y pulsa sobre 'Bloquear' en la parte superior del chat.
- Una vez que bloqueas el contacto, ya no podrán escribirte ni llamarte.
Otra medida que puede tomar es limitar la cantidad de información visible en tu perfil de WhatsApp. De esta forma no podrán ver tu foto, tu estado ni otros datos personales. Para hacerlo sigue estos pasos:
- Abre WhatsApp y ve a Ajustes pulsando en los 3 puntos.
- Busca el apartado de Privacidad y aquó podrás ajustar quien puede ver la Hora de tu última conexión, Foto de perfil, Info del estado, Confirmaciones de lectura, y si los Estados pueden ser vistos solo por tus contactos o por todos.
