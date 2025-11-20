- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Negrita, cursiva y subrayado: cómo cambiar el formato de texto en tus chats de WhatsApp
Si te aburriste del formato clásico que tienen tus mensajes de WhatsApp, entonces conoce cómo cambiar su estilo de forma sencilla. Conoce los atajos para la App de Meta.
WhatsApp es utilizado en el mundo por más de 2500 millones de usuarios, por lo que podríamos decir que la tercera parte del planeta ingresa a la App de Meta para comunicarse con sus amigos, familiares, conocidos y hasta posibles clientes de tu negocio o emprendimiento.
Si bien WhatsApp tiene un estilo amigable, existen algunos comandos o atajos que te permiten modificar el formato de los textos que se envían por la App de mensajería.
PUEDES VER: Así puedes tener DOS cuentas de WhatsApp en tu mismo teléfono sin instalar ninguna App ILEGAL
Por si no lo sabes, el formato negrita, cursiva, tachado o subrayado y monoespaciado pueden modificarse en tus textos de WhatsApp, pero solo se realiza con unos comandos simples que ahora te vamos a revelar, si es que no los tienes claro.
- Negrita: Coloca un asterisco al principio y al final del texto: *texto*.
- Cursiva: Usa un guion bajo al principio y al final: _texto_.
- Tachado: Usa una tilde al principio y al final: ~texto~.
- Monoespaciado: Usa tres comillas invertidas al principio y al final: "'texto"'.
Para fuentes más variadas, es necesario usar aplicaciones de terceros o fuentes de teclado que permiten copiar y pegar estilos. Además, puedes cambiar el tamaño de la fuente y el tema de la aplicación desde el menú de configuración.
Accesos directos del formato de WhatsApp. Foto: captura.
Sin embargo, esto no es todo, ya que en algunos modelos Android o iPhone, puedes tener un atajo especial. Escribe el mensaje, luego mantén presionado el texto y selecciona "Formato" en el menú que aparece para elegir entre negrita, cursiva, tachado y monoespaciado.
- 1
Este Xiaomi con 1TB, cuádruple cámara 50MP, 5000 mah y procesador GAMER cuesta $80 por tiempo limitado
- 2
Este Motorola antiguo es el rival más duro del Xiaomi 15T Pro: chip Snapdragon, cámaras 4K y pantalla 144Hz
- 3
Bueno, bonito y barato: este Samsung de 2023 tiene todo lo que buscas y su precio ha caído al mínimo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90