¿Para qué sirve el Modo Oscuro en WhatsApp y cómo lo activo en mi iPhone?
Si tienes un iPhone esta GUÍA te servirá para activar el famoso Modo Oscuro en WhatsApp. Es bastante útil y fácil de activar en tu teléfono.
WhatsApp es la herramienta de mensajería más utilizada en el mundo tanto por usuarios Android o iPhone. Sin embargo, pese a que tiene más de 2500 millones de usuarios únicos, aún existen miles de trucos que los usuarios desconocen y este es el caso del Modo Oscuro.
El Modo Oscuro no es otra cosa que un aspecto especial en el que todo se tiñe de negro en tu teléfono. ¿Para qué sirve? No solo permite ahorrar batería, sino también ayuda a evitar la fatiga visual que se genera por el uso constante de los smartphones.
Si tienes un iPhone y quieres disfrutar de este Modo Oscuro, entonces solo deberás seguir estos pasos, puesto que activarlo es simple y solo requiere de dos pasos. Lo mejor de todo es que no solo WhatsApp se verá activado por este aspecto, sino también todas las Apps que se ejecutan en tu teléfono de Apple.
Lo primero que debes hacer es tomar tu iPhone y deslizar desde la parte superior para abajjo con las herramienta. Mantén pulsado la iluminación del teléfono y finalmente selecciona el Modo Obscuro para activarlo con un 'Sí'.
En la parte superior de esta nota te vamos a dejar un video donde un tiktoker demuestra cómo se activa este 'Modo oscuro' en solo algunos segundos. Es muy sencillo y lo mejor que no necesitas instalar ninguna app externa de App Store u otro lado.
