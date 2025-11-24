- Hoy:
¿Vale la pena comprar el iPhone 13 de 2021 por 800 soles? Lo que debes saber de este antiguo celular de Apple
Si quieres comprar este iPhone, debes de tener en cuenta ciertos aspectos como su sistema operativo y su procesador. Aquí todos los detalles de este antiguo gama alta.
Los teléfonos de Apple, los famosos iPhone, se renuevan cada año y para este 2025, la firma de la 'manzana mordida' presentó sus nuevos modelos TOP: el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.
Si bien miles desearían tener uno de estos nuevos celulares, lo cierto es que sus precios no bajan de 1000 y puede ascender hasta 2000 dólares en mercados como el peruano. Es por ello que los usuarios están buscando alternativas mucho más baratas e igual de potentes y es por ello que el iPhone 13 se ha vuelto una de las mejores versiones.
¿Por qué debería comprar el iPhone 13 en pleno 2025? Te vamos a revelar sus características y tú mismo podrás comprobar si vale la pena o no este equipo que fue lanzado al marcado en 2021.
El iPhone 13 cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con 60Hz de tasa de refresco y una resolución FullHD+ de 2532 x 1170 pixeles. Te ofrecerá una excelente experiencia al usuario.
Este es el iPhone 13. Foto: Xataka
Pese a ser un teléfono con 4 años en el mercado, le quedan por lo menos unos 3 años de actualizaciones, por lo que si lo compras ahora te servirá por varios años. Su potencia llega de la mano del chip Apple Bionic A15, el cual además llega con 4GB de RAM y 512GB de memoria interna. Es una buena alternativa en rendimiento y su batería es de 3200 mAh, con lo que tendrás una independencia durante todo el día.
Si bien el iPhone 13 tiene dos cámaras de 12MP, esta te permiten grabar en 4K a 60fps. El sensor principal es de 12MP y tiene un gran angular igual. Aedemás, su selfie también es de 12MP y posee excelente calidad tanto en foto como video.
Precio del iPhone 13 en 2025. Foto: captura.
¿Qué precio tiene el iPhone 13? Actualmente podrás comprar este teléfono de Apple por solo 800 soles, es decir menos de 300 dólares. Sin duda es un gama alta interesante que supera a otros modelos de 2025 y será una compra asegurada.
