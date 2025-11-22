- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿Vale la pena pagar S/ 8500 por este iPhone con triple cámara de 48MP? 5 razones para comprar este Apple
El iPhone 17 Pro es considerado como uno de los teléfonos con las mejores cámaras del mundo. Finalmente, se vende en Perú y aquí sabrás qué características tiene.
Para este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfonos premium, el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, de estos cuatro dispositivos el más equilibrado es el iPhone 17 Pro, el cual tiene todas las especificaciones del equipo más premium pero un precio más reducido.
Y es que el iPhone 17 Pro no solo tiene triple cámara de 48MP, está provisto de un chip de alta capacidad, además de batería mejorada y pantalla premium. Pero, ¿vale la pena comprar este equipo premium de Apple? Aquí conocerás 5 razones para elegir este dispositivo que acaba de llegar al Perú gracias a iShop Perú.
PUEDES VER: ¿Vale la pena pagar 6000 soles por el iphone 17 Air? Así de potente es el teléfono más delgado del mundo
Uno de los mejores atributos del iPhone 17 Pro es su increíble pantalla Super Retina XDR OLED de tipo LTPO con 120Hz, además de una resolución de 1206 x 2622 pixeles, además de compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision. Esta es la primera razón para comprarla.
En segundo lugar tenemos el potente procesador, el Apple Bionic A19 Pro, el cual es 30% más potente, además de diferentes versiones: 256GB, 512GB y 1TB, además de 12GB de RAM y una batería de 4500 mAh con carga de 40W.
Este es el iPhone 17 Pro de Apple. Foto: Daniel Robles
En tercer lugar, uno de los atributos más importantes, es el sistema de cámaras que tiene este iPhone 17 Pro: sensor de 48MP, gran angular de 48MP, telefoto de 48MP y selfie de 18MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y 4K a 120fps. Además, sus fotografías son de alta resolución y buena calidad.
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro? Ya puedes comprar este teléfono por iShop Perú a un precio de 8500 soles en su versión más potente de 1TB. Lo mejor de todo es que puedes financiarlo hasta en 36 cuotas sin intereses.
Precio del iPhone 17 Pro de Apple. Foto: captura.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90