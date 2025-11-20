¿Vale la pena pagar 6000 soles por el iphone 17 Air? Así de potente es el teléfono más delgado del mundo

En septiembre de este 2025, Apple paralizó al mundo con la llegada de sus nuevos iPhone 17; sin embargo, pese a que el iPhone 17 Pro Max es el más avanzado, uno de los modelos se robó todas las miradas, puesto que es el teléfono más delgado del planeta.

Este innovador teléfono que solo tiene un grosor de 5.6 mm es el iPhone 17 Air o iPhone Air, un equipo premium que resalta por su acaba de titanio, su extrema delgadez y su potencia gracias al chip Apple Bionic A19 Pro. Sin embargo, también ha sido objeto de duras críticas por su batería, la cual no supera los 2900 mAh. ¿Vale la pena comprar este teléfono? Aquí sabrás si realmente es un smartphone ideal para uso cotidiano.

En primer lugar debes saber que el iPhone 17 Air tiene una pantalla de 6.5 pulgadas OLED Super Retina XDR, la cual posee una resolución de 2736 x 1260 pixeles. Además, el equipo llega con 120Hz ProMotion y una calidad increíble de brillo, 3000 nits pico. Sin duda uno de los mejores paneles diseñados por Apple.

El diseño del teléfono se nota premium, puesto que tiene marcos de titanio y un módulo donde reposa solo una cámara. Sin embargo, este sensor es de 48MP y te permite grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías horizontales sin tener que cambiar la dirección del equipo. Su selfie es de 18MP y tiene una calidad 4K también incluida.

Este es el iPhone 17 Air que ya está en Perú. Foto: Daniel Robles.

Si hablamos de potencia, este teléfono lleva el poderoso chip Apple Bionic A19 Pro, el cual además llega con 12GB de RAM y 256GB/512GB o 1TB de capacidad en su versión más TOP. Pero, el punto flojo de este equipo es la batería, la cual no supera los 2900 mAh con carga de 40W. Sin embargo, Apple tiene una batería externa MagSafe que le puedes adherir.

Sin duda el iPhone 17 Air no está pensado para todos los públicos, pero sí es un equipo que llama la atención. Actualmente, se vende en Perú a través de las 27 tiendas de iShop Perú, la tienda que acaba de traer estos modelos a sus locales. El precio del iPhone 17 Air de 512GB es de 6000 soles. Lo mejor de todo es que puedes comprar este equipo hasta en 36 cuotas sin intereses, si tienes una tarjeta BBVA o Dinners Club.