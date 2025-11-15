Es el iPhone más DELGADO pero NO el más potente: por qué DEBERÍA o NO DEBERÍA comprar este teléfono PREMIUM

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nueva generación de teléfonos: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos emblemáticos que han renovado su procesador, sus cámaras y su sistema operativo.

De estos cuatro modelos, uno se ha robado toda la atención y este es el iPhone 17 Air, un equipo con extrema delgadez, ya que solo tiene un grosor de 5.6 milímetros y un módulo con una cámara con calidad 4K.

Uno de los atributos más importantes del iPhone 17 Air es su extrema delgadez, pero no solo radica en ello. Este equipo llega con un potente procesador Apple A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 1TB en su versión más potente, ya que además existen versiones de 256GB y 512GB.

Si bien este iPhone 17 Air puede costar más de 1100 dólares, lo cierto es que solo cuenta con una batería de 2900 mAh, el cual carga a 30W por cable y 20W de forma inalámbrica. Este es uno de los peores atributos del modelo de Apple.

Así luce el iPhone 17 Air. Foto: composición/Computer Mart Kenya/@computermart_ke

Por si fuera poco, la cámara del iPhone 17 Air es una sola y esta tiene 48MP, pero graba videos en 4K a 60fps Sin embargo, el selfie es de 18MP y esto te pemitirá tener fotografías amplias y de alta resolución.

Si bien el iPhone 17 Air no es el equipo más potente de la marca estadounidense, ha sido bien recibido por los usuarios. Se estima que Apple sacará su nueva versión para este 2026.