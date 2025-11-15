- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Es el iPhone más DELGADO pero NO el más potente: por qué DEBERÍA o NO DEBERÍA comprar este teléfono PREMIUM
El iPhone 17 Air tiene un grosor de 5.6mm y una sola cámara con calidad 4K. Sin embargo, su potencia es elevada y tiene batería que dura todo el día.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nueva generación de teléfonos: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos emblemáticos que han renovado su procesador, sus cámaras y su sistema operativo.
De estos cuatro modelos, uno se ha robado toda la atención y este es el iPhone 17 Air, un equipo con extrema delgadez, ya que solo tiene un grosor de 5.6 milímetros y un módulo con una cámara con calidad 4K.
PUEDES VER: Este iPhone PRO no solo está hecho de titanio: es igual de potente que el iPhone 17 Pro, pero cuesta la mitad
Uno de los atributos más importantes del iPhone 17 Air es su extrema delgadez, pero no solo radica en ello. Este equipo llega con un potente procesador Apple A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 1TB en su versión más potente, ya que además existen versiones de 256GB y 512GB.
Si bien este iPhone 17 Air puede costar más de 1100 dólares, lo cierto es que solo cuenta con una batería de 2900 mAh, el cual carga a 30W por cable y 20W de forma inalámbrica. Este es uno de los peores atributos del modelo de Apple.
Así luce el iPhone 17 Air. Foto: composición/Computer Mart Kenya/@computermart_ke
Por si fuera poco, la cámara del iPhone 17 Air es una sola y esta tiene 48MP, pero graba videos en 4K a 60fps Sin embargo, el selfie es de 18MP y esto te pemitirá tener fotografías amplias y de alta resolución.
Si bien el iPhone 17 Air no es el equipo más potente de la marca estadounidense, ha sido bien recibido por los usuarios. Se estima que Apple sacará su nueva versión para este 2026.
- 1
No necesitas comprar un iPhone para tener un equipo premium: este Motorola tiene chip GAMER y batería que dura 2 días
- 2
Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025
- 3
Es el iPhone más DELGADO pero NO el más potente: por qué DEBERÍA o NO DEBERÍA comprar este teléfono PREMIUM
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90