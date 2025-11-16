- Hoy:
Pese a ser 'pequeño', este iPhone con cámaras 4K y chip Apple Bionic es el mejor celular que puedes comprar
El iPhone 16 fue lanzado en 2024 y se ha convertido en el mejor teléfono de gama alta que puedes comprar este año. Su precio ha bajado en 40%.
Para este 2025, Apple presentó al mundo sus cuatro nuevos teléfonos premium, los iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, el precio de estos equipos es demasiado costoso y en algunos mercados como el peruano, pueden llegar a costar más de 2000 dólares.
Es por ello que miles de 'apple lovers' están buscando modelos antiguos que sean igual de potentes pero más baratos. Este es el caso del iPhone 16, un modelo que si bien tiene una pantalla pequeña, posee gran calidad y cámaras con calidad 4K.
Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado y se ha convertido en el iPhone ideal para ti. ¿No lo crees? Aquí te vamos a dejar todos los detalles técnicos que debes tener en cuenta antes de comprarlo.
En primer lugar, debes saber que el iPhone 16 pertenece a la gama alta y es uno de los equipos más avanzados que Apple presentó en 2024. Su pantalla es de tipo OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con una resolución 2556 x 1179 pixeles, además de una resolución de 2000 nits y compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, debes saber que este iPhone 16 llega con el poderoso chip Apple A8, acompañado de 8GB de RAM y 512GB en su versión más potente.
Pese a lo que se cree, el iPhone 16 tiene una batería de 3.561 mAh, la cual te dará una autonomía de 8 horas, la cual tiene una carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 16. Foto: composición/www.phonearena.com
Lo mejor de este iPhone 16 es el juego de cámaras: sensor de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta calidad incluso en ambientes con poca luz.
¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 16? Si buscas en algunos comercios, podrás comprar este teléfono de Apple por 2500 soles, lo que implica una caída en su precio entre 30% a 40%. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.
