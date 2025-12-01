¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro si este Samsung de Titanio tiene cámaras de 200MP, chip Snapdragon y cuesta menos?
El Galaxy S25 Ultra es el teléfono premium mejor diseñado por Samsung. No solo es resistente, tiene cámaras con IA, rendimiento TOP y su precio se ha desplomado.
La marca coreana Samsung ha generado expectativa, luego de filtrarse en redes sociales que en febrero del 2026 llegará su nuevo equipo premium, el Galaxy S26 Ultra 5G, un smartphone con el procesador Android más TOP, el Snapdragon 8 Gen 5, además de 12GB de RAM, cuádruple cámara de 200MP con OIS y una batería de 5000 mAh con carga de 60W.
Sin embargo, se estima que este teléfono costará entre 1500 a 2000 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas y este sería el Galaxy S25 Ultra, un equipo hecho de titanio que resalta por su increíble configuración.
¿Qué características tiene el Galaxy S25 Ultra de Samsung? Para empezar el análisis de este equipo TOP debes saber que llega con un panel de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor 2.
La potencia de este Samsung está asegurada gracias al potente chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12GB de RAM y 512GB o 1TB de memoria. Además, su batería de 5000 mAh se carga a 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S25 Ultra. Foto: Foto: composición/@carlosvassan
Pero, lo mejor de este Galaxy S25 Ultra de Samsung es su increíble juego de cámaras con calidad 8K: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Las fotografías captadas son de alta definición tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Galaxy S25 Ultra en diciembre del 2025? Para sorpresa de miles de usuarios, debes saber que este teléfono de Samsung ahora cuesta 3595 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1070 dólares.
