Este Galaxy estilo 'sapito' es una JOYA de Samsung con Snapdragon 8 Gen2 512GB y cámaras 4K: su precio bajó a la mitad

La tecnología avanza a pasos agigantados y hace algunos años fue lanzado el primer smartphone plegable, el cual tiene una pantalla flexible que le permite hacerse mucho más grande o más pequeño.

Samsung tiene en su catálogo dos de los mejores modelos, el Galaxy Z Flip y el Galaxy Z Fold, uno de hace más pequeño y el otro agranda su tamaño para convertirse en una especia de Tablet. Si bien en este 2025, la firma coreana presentó el Galaxy Z Flip7 y el Galaxy Z Fold7, dos dispositivos con mejor resistencia, cámaras 4K y un mejo procesador.

Sin embargo, en 2023, Samsung presentó un modelo TOP de este teléfono flexible y este se ha convertido en la mejor alternativa para aquellas personas que desean utilizar un equipo plegable, ya que no solo es potente, tiene un precio mucho más accesible. Este es el Galaxy Z Flip5, una de las mejores versiones en dicha categoría. ¿Qué características tiene? Aquí todos los detalles.

Para empezar, debes saber que el Galaxy Z Flip5 fue lanzado en 2023 y tiene un formato tipo 'concha' o 'sapito', por lo que parte su pantalla para reducir su tamaño. El equipo tiene doble pantalla: la interior es de tipo Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2640 x 1080 pixeles, además de 120Hz. Y su pantalla externa es de tipo Super AMOLED de 3.4 pulgadas y 60Hz de tasa de refresco.

Este es el Galaxy Z Flip5 de Samsung. Foto: composición/radartegal.disway.id

Pese a ser un teléfono plegable, este Galaxy Z Flip5 llega con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 2, además de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 3700 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Las cámaras de este Samsung plegable son bastante eficientes: sensor de 12MP con OIS, lente gran angular 12MP y selfie de 10MP. Los videos se graban en 4K a 60fps y las fotografías son impresionantes. Lo bueno es que puedes usar la pantalla externa como visor para tomar los mejores selfies.

El precio del Galaxy Z Flip5 en 2025 es de 2500 soles, un precio más que aceptable para toda la tecnología que ofrece este potente Samsung plegable de alta capacidad.