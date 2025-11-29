¿Por qué comprar el Xiaomi 15T Pro si este Galaxy de 2023 cuesta la mitad, es igual de potente y tiene cámaras 8K?

Para este 2025, Samsung presentó al mundo algunos de los mejores teléfonos Android, el Galaxy S25 Ultra, el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy A56 5G. Sin embargo, existe un equipo en su catálogo que pese al paso del tiempo sigue siendo una de las mejores opciones, este es el Galaxy S23 FE Fan Edition.

Por si no lo sabes, el Galaxy S23 FE Fan Edition pertenece a la gama alta y pese a ser un equipo del 2023, cuenta con cámaras de 50MP con calidad 8K, un procesador TOP y una pantalla increíble. Lo mejor es que su precio ha bajado en 60%.

Galaxy S23 FE Fan Edition: ficha técnica comleta

En primer lugar, hablaremos de la cámara del Galaxy S23 FE Fan Edition, un panel de tipo Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas, con una tasa de refresco de 60 a 120Hz, además de una resolución FullHD+ de 23450 x 1080 pixeles, además de una protección anticaídas.

Si bien no es un teléfono GAMER, este Galaxy de Samsung es bastante eficiente gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4500 mAh con carga de 25W.

Colores del Galaxy S23 FE Fan Edition de Samsung. Foto: Weibo

Pero, el atributo más importante del Galaxy S23 FE Fan Edition es el juego de cámaras que tiene: sensor de 50MP, telefoto de 8MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también en 8K a 30fps. Además de contar con funciones con IA.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 FE Fan Edition? Este modelo de Samsung cuesta 1128 soles o 335 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa en 2025 por su capacidad y precio bajo.