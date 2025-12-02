- Hoy:
Se acerca la Navidad y Motorola lanza descuento de S/ 400 para comprar uno de sus mejores celulares con cámaras 4K y 512GB
Aprovecha los descuentos de Motorola y compra el nuevo Moto Edge 60 5G, un smartphone con diseño premium, cámaras de alta definición y potencia gamer.
No hay duda que Motorola se está ganando un importante lugar en el segmento de los smartphones de gama media y gama alta. Para este 2025, la firma con capitales chinos ha presentado uno de sus mejores modelos, el cual supera en casi todo al poderoso Galaxy A56 de Samsung.
Y es que el Motorola Edge 60 5G se ha convertido en la opción más potente y más económica, para aquellas personas que desean tener un teléfono resistente, con diseño premium y gran rendimiento, todo por menos de 400 dólares.
PUEDES VER: El mejor regalo para Navidad: este Motorola Edge 50 Fusion tiene descuento de S/ 300 por Yape
¿Qué podemos esperar del Motorola Edge 60? Este teléfono es un gama media, pero pese a ello es bastante eficiente. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución SuperHD, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits.
Si te preocupa la potencia, debes saber que este Motorola Edge 60 llega con un potente chip de la casa de MediaTek, el Dimensity 7300, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5200 mAh con carga de 68W.
Este es el Motorola Edge 60. Foto: composición/andro4all.com
Pero, el atributo más genial de este Motorola es el juego de cámaras que maneja: en este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, telefoto de 30MP y selfie de 50MP. Videos en 4K y fotografias de altísima resolución con este potente Android de bajo precio.
Y si hablamos de precio, debes saber que Motorola ha lanzado una super promoción por tiempo limitado. Podrás comprar este teléfono por 1499 soles, lo que implica un descuento de 400 soles de su precio regular. Esto al tipo de cambio son 400 dólares. ¿Qué te parece?
