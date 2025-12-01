Este Motorola antiguo tiene pantalla 144Hz, chip Snapdragon y triple cámara 4K: su precio es más bajo que un ZTE
El Motorola Edge 30 solo cuesta 800 soles y tiene un chip GAMER, gran batería, pantalla ultra fluida y cámaras 4K. Es el mejor gama media del 2025.
Luego de superar una complicada situación financiera y ser comprada por Lenovo en 2014, la firma tecnológica Motorola ha logrado repuntar en el mercado global, puesto que sus nuevos terminales sobresalen por su gran capacidad y bajo precio.
Para este 2025, Motorola sorprendió a propios y extraños con sus nuevos equipos, el Moto Edge 60, Moto Edge 60 Pro y el futuro Moto Edge 60 Ultra que saldría en solo algunos meses. Sin embargo, si estás pensando en comprar un equipo de la marca y tienes bajo presupuesto, hoy sabrás cuál es la mejor opción por su bajo costo. Este es el caso del Motorola Edge 30 5G, un equipo que fue presentado en 2022 y sigue vigente.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 30? En primer lugar debes saber que este equipo pertence a la gama media y como tal, tiene una configuración bastante eficiente. Por ejemplo, la pantalla de este smartphone llega con panel OLED de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+y una tasa de refresco de 144Hz de tasa de refresco.
Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 30 llega con el procesador Snapdragon 778G+, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 4020 mAh con carga de 33W por cable.
Este es el Motorola Edge 30. Foto: Motorola
¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso, este teléfono de Motorola llega con una cámara de 50MP, gran angular de 50MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías en alta resolución. Sin duda una buena alternativa para este 2025.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 30 en 2025? Por 900 soles o 260 dólares podrás hacerte con este dispositivo de alta calidad que sin duda compite con el Galaxy A36 de Samsung.
