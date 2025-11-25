- Hoy:
El iPhone 16e luce inservible al lado de este Motorola con chip GAMER, 512GB y carga de 125W: en 8 minutos lo tienes al 100%
El Motorola Edge 50 Pro es ideal para aquellos usuarios que no quieren gastar tanto dinero y tener un celular premium con carga ultra veloz y rendimiento extremo.
Para este 2025, Apple presentó su teléfono más 'BARATO', el iPhone 16e, un equipo que pese a contar con avanzada tecnología de Apple, no ha podido competir con el poderoso Motorola Edge 50 Pro, un equipo de gama media alta que resalta no solo por su procesador, sino también su memoria, cámaras 4K y carga ultra veloz.
En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles técnicos del Motorola Edge 50 Pro, un smartphone con diseño premium que destaca en todo sentido, con un precio bajo. Aquí todas las especificaciones que posee.
Motorola Edge 50 Pro: ficha técnica completa
En primer lugar debes saber que este Motorola Edge 50 Pro fue lanzado en 2024, pero pese a ello tiene características que incluso teléfonos de este 2025 no tienen. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz, 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.
En el apartado de potencia, tenemos un procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4500 mAh con carga de 125W por cable y 50W de carga inalámbrica.
Lo mejor de este Motorola Edge 50 Pro es su juego de cámaras, puesto que este equipo llega con un sensor principal de 50MP con OIS, lente Telefoto de 10MP, lente gran angular de 13MP y selfie de 50MP. Los videos en 4K a 60fps están garantizados y sus fotografías tienen alta definición tanto de día como de noche.
Finalmente, el Motorola Edge 50 Pro tiene un precio bastante económico para este 2025. Actualmente puedes conseguirlo por 1389 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 400 dólares.
