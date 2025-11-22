- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Este Motorola con cuerpo de MADERA es más potente que un Galaxy S25 Ultra y más barato que un iPhone 17 Pro
Pese a ser un teléfono presentado en 2024, el Moto Edge 50 Ultra es uno de los mejores celulares tanto para fotografía, video y ejecutar aplicaciones de alto rendimiento.
Samsung y Apple se disputan el liderazgo de la gama alta del mercado de los teléfonos, pero pese a sus esfuerzos, existe una marca con capitales chinos que les está quitando terreno y esta es Motorola.
Si bien Motorola estuvo en una situación complicada, el paso del tiempo ha permitido que leventa vuelo y vuelva la ruedo con nuevos teléfonos, los cuales se están robando todas las miradas, no solo por sus diseños premium, sino también por su gran calidad y bajo precio.
PUEDES VER: No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W
En 2024, Motorola presentó al mundo uno de sus modelos más TOP, el cual hasta ahora es una de las mejores opciones en la gama ata, este es el Motorola Edge 50 Ultra, un equipo con cuerpo de madera y corazón GAMER. Lo mejor de todo son sus cámaras de alta definición, las cuales te harán olvidarte de los iPhone y los Galaxy de Samsung.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Ultra? Aquí todos los detalles de este potente Android. En primer lugar, tiene una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2500 nits.
Si hablamos de potencia, este Motorola llega con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria y una poderosa batería de 4500 mAh con carga rápida de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Colores del Motorola Edge 50 Ultra. Foto: Motorola
Pero eso no es lo más importante, ya que este Motorola Edge 50 Ultra tiene un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sus cámaras te permiten tomar fotografías en alta definición.
¿Qué precio tiene en noviembre del 2025 este Motorola Edge 50 Ultra? Actualmente puedes comprar este potente Motorola por 2499 soles, un precio muy bueno para toda la configuración que maneja.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90