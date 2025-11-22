Este Motorola con cuerpo de MADERA es más potente que un Galaxy S25 Ultra y más barato que un iPhone 17 Pro

Samsung y Apple se disputan el liderazgo de la gama alta del mercado de los teléfonos, pero pese a sus esfuerzos, existe una marca con capitales chinos que les está quitando terreno y esta es Motorola.

Si bien Motorola estuvo en una situación complicada, el paso del tiempo ha permitido que leventa vuelo y vuelva la ruedo con nuevos teléfonos, los cuales se están robando todas las miradas, no solo por sus diseños premium, sino también por su gran calidad y bajo precio.

En 2024, Motorola presentó al mundo uno de sus modelos más TOP, el cual hasta ahora es una de las mejores opciones en la gama ata, este es el Motorola Edge 50 Ultra, un equipo con cuerpo de madera y corazón GAMER. Lo mejor de todo son sus cámaras de alta definición, las cuales te harán olvidarte de los iPhone y los Galaxy de Samsung.

¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Ultra? Aquí todos los detalles de este potente Android. En primer lugar, tiene una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2500 nits.

Si hablamos de potencia, este Motorola llega con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria y una poderosa batería de 4500 mAh con carga rápida de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Colores del Motorola Edge 50 Ultra. Foto: Motorola

Pero eso no es lo más importante, ya que este Motorola Edge 50 Ultra tiene un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sus cámaras te permiten tomar fotografías en alta definición.

¿Qué precio tiene en noviembre del 2025 este Motorola Edge 50 Ultra? Actualmente puedes comprar este potente Motorola por 2499 soles, un precio muy bueno para toda la configuración que maneja.