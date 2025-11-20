Este Motorola antiguo es el rival más duro del Xiaomi 15T Pro: chip Snapdragon, cámaras 4K y pantalla 144Hz

Los teléfonos de Motorola se están adueñando del mercado movil, puesto que la mayoría de ellos tienen una configuración impresionante, diseño premium y un precio bastante reducido, si es que se les compara con celulares de Samsung y Apple.

Para este 2025, Motorola presentó su familia Moto Edge 60, una de las más completas y potentes, pero debido a ser equipos de estreno, la mayoría de ellos tienen un precio elevado. ¿Estás buscando un equipo con grandes prestaciones,pero que cuesta poco? Si es así, el Motorola Edge 30 Pro será la mejor compra que puedes hacer.

¿Por qué el Motorola Edge 30 Pro es el equipo más avanzado? En primer lugar, debes saber que este equipo fue lanzado en 2022, por lo que ya tiene algunos años en circulación. Sin embargo, es un gama alta de elevada performance. Por ejemplo, su pantalla es de tipoi pOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2400 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 30 Pro llega con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, además de una memoria RAM de 12GB, un almacenamiento de 256GB y una batería de 4800 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 30 Pro. Foto: captura.

Pero esto no es todo, ya que pese a ser un teléfono antiguo, este Motorola llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 60MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta definición.

Lo mejor de todo es el precio, ya que el Motorola Edge 30 Pro de 2022 actualmente cuesta unos 849 soles, lo que al tipo de cambio vigente equivalen unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda uno de los gama alta más baratos y potentes que puedes conseguir para este 2025.