No necesitas un iPhone 17 Pro para tener un celular con calidad premium: este Motorola es el mejor gama media

Los teléfonos de Motorola se han convertido en los celulares más cotizados, puesto que no solo tienen un diseño premium de cuero vegano y colores PANTONE. Estos potentes Android también llegan con mucha potencia y precios reducidos.

En el 2024, la marca con capitales chinos lanzó uno de sus mejores teléfonos, el Motorola Edge 50 Fusion, un smartphone con procesador Snapdragon, pantalla de alta resolución, una gran memoria y un precio ultra reducido. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí te lo contamos.

Motorola Edge 50 Fusion: ficha técnica completa

En primer lugar, debes saber que el Motorola Edge 50 Fusion pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Vamos a empezar esta análisis con su pantalla, la cual es un panel pOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 1600 nits.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 50 Fusion llega con el procesador Snapdragon 7s Gen 2, 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: composición/www.businesstoday.in

Pese a que este Motorola no está pensado para tomar o grabar fotografías, lo hace bastante bien gracias a la calidad de sus sensores: lente principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta calidad.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Actualmente, puedes conseguir este celular por 890 soles, lo que al tipo de cambio equivale unos 260 dólares.