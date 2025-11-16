0

Este Motorola es ULTRA delgado, pero pese a ello tiene 4800 mAh, procesador GAMER, 512GB y cámaras 4K

Motorola ha humillado al iPhone 17 Air con su nuevo Moto Edge 70, el cual tiene el doble de batería, gran memoria, poderoso chip Snapdragon y un precio más cómodo.

Daniel Robles
El Motorola Edge 70 es ultradelgado pero a su vez es uno de los gama media más potentes del 2025.
El Motorola Edge 70 es ultradelgado pero a su vez es uno de los gama media más potentes del 2025. | Foto: composición/@xatakamovil
COMPARTIR

Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Air y ha generado todo tipo de reacciones, no solo por su extrema delgadez, sino también por sus especificaciones, las cuales no han sido del agrado de todos.

Para empezar debes saber que el iPhone 17 Air solo tiene una cámara principal y una batería de 2900 mAh por lo que deberás comprar una power bank externa para darle la autonomía que necesita. Esto ha generado que otras marcas lancen sus propias versiones 'Air' y es por ello que Motorola acaba de presentar el Motorola Edge 70.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

Debido a que la tendencia es lanzar teléfonos ultra delgados, Motorola presentó el Motorola Edge 70, el cual solo tiene un grosor de 5.99 mm y 159 gramos de peso. La pantalla de este equipo tiene 6.67 pulgadas con tecnología pOLED, además de una resolución Super HD de 2712 x 1220 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz, 4500 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 7i.

Si hablamos de potencia, este modelo llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, además de 12GB de RAMm 512GB de memoria y una batería de 4900 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Motorola Edge 70

Este es el Motorola Edge 70. Foto: Xataka

Pero si hablamos de cámaras, este Motorola Edge 70 resalta por su sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor de luz y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de nivel de estudio fotográfico.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70? Se estima que este modelo premium ultra delgado cuesta 800 euros, es decir unos 3100 soles en el mercado peruano. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W

  2. POCO X8 Pro lo cambiará todo: ¿Cuándo sale el celular con batería para 4 días, chip Ultra y precio barato?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano