- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Este Motorola es ULTRA delgado, pero pese a ello tiene 4800 mAh, procesador GAMER, 512GB y cámaras 4K
Motorola ha humillado al iPhone 17 Air con su nuevo Moto Edge 70, el cual tiene el doble de batería, gran memoria, poderoso chip Snapdragon y un precio más cómodo.
Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Air y ha generado todo tipo de reacciones, no solo por su extrema delgadez, sino también por sus especificaciones, las cuales no han sido del agrado de todos.
Para empezar debes saber que el iPhone 17 Air solo tiene una cámara principal y una batería de 2900 mAh por lo que deberás comprar una power bank externa para darle la autonomía que necesita. Esto ha generado que otras marcas lancen sus propias versiones 'Air' y es por ello que Motorola acaba de presentar el Motorola Edge 70.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Debido a que la tendencia es lanzar teléfonos ultra delgados, Motorola presentó el Motorola Edge 70, el cual solo tiene un grosor de 5.99 mm y 159 gramos de peso. La pantalla de este equipo tiene 6.67 pulgadas con tecnología pOLED, además de una resolución Super HD de 2712 x 1220 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz, 4500 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 7i.
Si hablamos de potencia, este modelo llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, además de 12GB de RAMm 512GB de memoria y una batería de 4900 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 70. Foto: Xataka
Pero si hablamos de cámaras, este Motorola Edge 70 resalta por su sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor de luz y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de nivel de estudio fotográfico.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70? Se estima que este modelo premium ultra delgado cuesta 800 euros, es decir unos 3100 soles en el mercado peruano. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90