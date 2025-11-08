0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W

Este Motorola con acabado premium es ideal para usuarios que buscan no gastar tanto dinero y tener un smartphone con especificaciones elevadas.

Daniel Robles
El Motorola Edge 60 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del mercado.
El Motorola Edge 60 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del mercado. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Pese a que Samsung y Xiaomi se han convertido en dos de las marcas más fuertes del mercado de los smartphones, lo cierto es que Motorola les está quitando terreno, puesto que sus nuevos modelos no solo sobresalen por su diseño de cuero vegano, sino también por sus especificaciones elevadas.

Para este 2025, Motorola ha presentado un teléfono que resalta en todo sentido y además tiene un precio bajo. ¿De qué modelo hablamos? Este es el Motorola Edge 60 5G, un equipo bastante TOP que tiene algunas especificaciones superiores que el mismísimo Galaxy S25 Ultra.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

¿Qué hace al Motorola Edge 60 5G una de las mejores alternativas? Pues bien, en primer lugar debes saber que este equipo llega con una pantalla pOLD de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, además de 120Hz y un brillo pico de 4500 nits.

Esto no es todo, ya que este Motorola llega con procesador Mediatek Dimensity 7300, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 5200 mAh y carga de 68W. Toda una joyita con estas especificaciones TOP.

Motorola Edge 60 5G

Este es el Motorola Edge 60 5G. Foto: Xataka

Por si fuera poco, este Motorola Edge 60 5G llega también con una cámara de 50MP Sony Lytia 700C, un gran angular de 50MP, lente telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Videos en 4K a 30fps, además de fotografías de alta calidad.

¿Qué precio tiene esta potente 'maquina' de Motorola? Podrás comprar el Motorola Edge 60 5G por 1299 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 385 dólares. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

  2. 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano