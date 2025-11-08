- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W
Este Motorola con acabado premium es ideal para usuarios que buscan no gastar tanto dinero y tener un smartphone con especificaciones elevadas.
Pese a que Samsung y Xiaomi se han convertido en dos de las marcas más fuertes del mercado de los smartphones, lo cierto es que Motorola les está quitando terreno, puesto que sus nuevos modelos no solo sobresalen por su diseño de cuero vegano, sino también por sus especificaciones elevadas.
Para este 2025, Motorola ha presentado un teléfono que resalta en todo sentido y además tiene un precio bajo. ¿De qué modelo hablamos? Este es el Motorola Edge 60 5G, un equipo bastante TOP que tiene algunas especificaciones superiores que el mismísimo Galaxy S25 Ultra.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
¿Qué hace al Motorola Edge 60 5G una de las mejores alternativas? Pues bien, en primer lugar debes saber que este equipo llega con una pantalla pOLD de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, además de 120Hz y un brillo pico de 4500 nits.
Esto no es todo, ya que este Motorola llega con procesador Mediatek Dimensity 7300, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 5200 mAh y carga de 68W. Toda una joyita con estas especificaciones TOP.
Este es el Motorola Edge 60 5G. Foto: Xataka
Por si fuera poco, este Motorola Edge 60 5G llega también con una cámara de 50MP Sony Lytia 700C, un gran angular de 50MP, lente telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Videos en 4K a 30fps, además de fotografías de alta calidad.
¿Qué precio tiene esta potente 'maquina' de Motorola? Podrás comprar el Motorola Edge 60 5G por 1299 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 385 dólares. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50