Este Motorola nos demuestra que necesitas gastar una FORTUNA para tener un celular premium con pantalla 144Hz

Motorola se ha convertido en una de las marcas de tecnología más populares del mundo, puesto que sus nuevos equipos no solo tienen cubierta de cuero vegetal, sino también características elevadas y un precio más que aceptable para lo que ofrece.

Si bien muchos usuarios sueñan con comprar un iPhone, lo cierto es que existe un modelo de Motorola que se ha convertido en el 'Rey de la gama media', puesto que tiene una gran potencia, una excelente batería, unas cámaras de alta definición y un precio sumamente accesible. Este es el nuevo Motorola Edge 40 Neo, un equipo todoterreno que incluso soporta agua y caídas de alto impacto.

¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 40 Neo? En primer lugar debes saber que este moderno teléfono llega con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, una resolución FullHD+ de 2400 x 1800 pixeles y un brillo máximo de 1300 nits. Te servirá para disfrutar de tus series favoritas en Netflix, Disney y HBO Max.

Si hablamos de potencia para videojuegos, este Motorola llega con procesador MediaTek Dimensity 7030, además de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 40 Neo. Foto: Xataka

Esto no es todo, ya que el Motorola Edge 40 Neo llega con cámaras de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 13MP. Podrás grabar videos en calidad 4K a 30fps y tomar fotografías de altísima resolución tanto de día como de noche.

El precio del Motorola Edge 40 Neo en noviembre del 2025 es de 1399 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 380 dólares en el mercado internacional.