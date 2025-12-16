¿A qué hora juega Real Madrid vs. Talavera y dónde ver partido de Copa del Rey?

Real Madrid vs. Talavera se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, desde el Estadio Municipal El Prado de Toledo, en un partido correspondiente a dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Talavera?

Si te gusta ver los partidos de la Copa del Rey y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Talavera, por los dieciseisavos, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Talavera EN VIVO y EN DIRECTO?

Si bien DIRECTV Sports ya no pasa los partidos de la Copa del Rey en Sudamérica, ahora han aparecido otros canales de transmisión que han adquiridos los derechos de televisación y emitirán el Real Madrid vs. Talavera:

Perú: América TV (canal 4) y América TVGO (streaming)

Argentina: Movistar Eventos (canal 1) y Flow

Colombia: Win Sports y Canal RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: SKY Sports y Izzi

Paraguay y Uruguay: Flow

Venezuela: Venevisión

España: Movistar Plus, TVE La 1 y RTVE Play

Estados Unidos: ESPN App y fuboTV

Antesala del partido Real Madrid vs. Talavera por la Copa del Rey

Será la primera vez en la historia en la que los clubes Real Madrid y Talavera de la Reina se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de sus respectivos torneos, la 'Casa Blanca' se ubica en la segunda casilla, mientras que el elenco de la tercera división del fútbol español está penúltimo (zona de descenso).

El Real Madrid aprovechará esta instancia de la Copa del Rey para darle descanso a la mayoría de sus principales figuras, como Kylian Mbappé. Por su parte, el Talavera llegó a los dieciseisavos de final eliminando al Málaga (2-1), por lo que sus futbolistas se encuentran motivados para enfrentar al club 'merengue'.