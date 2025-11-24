No necesitas comprar un iPhone 17 para tener un teléfono PREMIUM: este Motorola acuático tiene pantalla 1.5K y 512GB

Pese a los esfuerzos de Samsung por demostrar que sus teléfonos son los mejores, lo cierto es que la firma con capitales chinos, Motorola, le está quitando terreno, mucho más con sus recientes lanzamientos.

Y es que la firma tecnológica acaba de estrenar el nuevo Motorola Edge 60 Neo, un equipo de gama media alta con una configuración bastante TOP. ¿No lo crees? Aquí te brindaremos cada detalle de este dispositivo cuyo precio es uno de los más bajos.

Para empezar el análisis del Motorola Edge 60 Neo, debes de saber que este celular llega con una pantalla de 6.4 pulgadas de tipo pOLED con una resolución de 2670 x 1200 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y unos 3000 nits de brillo.

Pero esto no es todo, ya que en el apartado de la potencia, este Motorola llega con un procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado de 12GB de rAM y 512GB de memoria. Por si fuera poco, la batería es de 5000 mAh y tiene carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 60 Neo. Foto: composición/@canaltech

¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso tenemos un snesor de 50MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3X, lente gran angular/macro de 13MP y selfie de 32MP. Los videos en 4K sí están disponibles en este equipo y las fotografías son de altísima calidad

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Neo? Podrás conseguir este equipo por 1549 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 457 dólares.