No necesitas pagar una fortuna para comprar un celular resistente al agua, con gran capacidad y carga ultra rápida
El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar. Llega con 512GB, pantalla OLED de 144Hz y una gran batería de 5000 mAh.
Motorola se adueña de la gama media con sus nuevos modelos y esto se debe a que la mayoría de ellos no solo tienen un diseño premium, sino también una gran potencia y precios bajos.
En 2024, la marca con capitales chinos presentó al mundo el Motorola Edge 50 Fusion, un smartphone de gama media con gran capacidad, pero con un precio muy bajo. ¿Qué características tiene?
Motorola Edge 50 Fusion: ficha técnica completa
Si hablamos de su pantalla, el Motorola Edge 50 Fusion llega con un panel OLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, además de una increíble tasa de refresco de 144Hz, además de 1600 nits de brillo.
La potencia de este teléfono llega con un procesador Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W.
Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Xataka
Y si te preocupa las cámaras, no te preocupes ya que el Motorola Edge 50 Fusion llega con un sensor de 50MP, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 30fps, además de fotografías de alta calidad tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Si quieres comprar en noviembre de 2025, deberás pagar 891 soles, o 260 dólares, según el tipo de cambio vigente.
