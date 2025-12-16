Precio de Memorias RAM se multiplica por 4 y genera ALARMA: se prevé que los celulares de 2026 tendrán solo 4GB de RAM

No hay duda que el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha generado que se solucionen ciertos problemas cotidianos como editar fotografías en segundos, crear videos ultra realistas, transcribir audio de forma inmediata y generar imágenes con simples comandos de texto.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha afectado en el precio de las memorias RAM, un componente que era uno de los más baratos de adquirir. Y es que desde octubre de este 2025 se vio un incremento de entre 2 a 4 veces el precio de estas RAM en DDR4 y DDR5.

¿Por qué pasó esto? Resulta que compañías como Open AI firmaron acuerdos masivos con Samsung y SK para comprar memorias RAM a fin de mejorar en las funciones que ofrecen. Prácticamente, se está consumiendo el 40% del mercado global, lo que ha generado que el mercado doméstico se vea afectado con escaces y por ende los precios sumamente inflados.

Hoy la mayor demanda de memoria DRAM viene de centros de datos de inteligencia artificial y servidores, que requieren enormes cantidades de memoria de alta velocidad y alta capacidad.

Las grandes fabricantes (Samsung, SK Hynix y Micron) están dedicando más de su capacidad de producción a chips para IA (como HBM) y servidores rentables, en vez de RAM común para PC y portátiles. Eso reduce lo que queda para el mercado de consumidores, lo escasea y sube su precio.

El precio de las memorias RAM sigue al alza. Foto: captura.

Ante esa situación, los analistas de TrendForce, lanzaron este desalentador pronóstico: los fabricantes de smartphones podrían retomar configuraciones hardware que parecían extintas, como los smartphones con 4 GB de RAM como estándar en la gama de entrada para 2026.

Este escenario afecta de lleno a todo el ecosistema Android, sobre todo en las gamas media y baja. Para evitar que los precios se disparen, los fabricantes se verán obligados a recortar especificaciones. ¿Te comprarías un teléfono de 2026 con estas especificaciones o pagarías un poco más por el RAM que será más escaso? De ti dependerá la configuración de tu nuevo terminal.