¿Los USB son cosas del pasado? Estas son mejores alternativas calidad-precio frente a los pendrive

Desde hace 2 décadas, los USB o pendrives se convirtieron en compañeros esenciales para almacenar datos y archivos de todo tipo; sin embargo, en pleno 2025, estos dispositivos parecen ya no ser los mejores para guardar información, básicamente antes las nuevas tecnologías que hacen lo mismo, pero mucho mejor.

¿Los USB están obsoletos?

Si bien han sido de mucha utilidad, con el avance, en no pocos casos son bastante limitados ya que, para empezar, su almacenamiento ya se siente insuficiente, sobre para almacenar contenido en 4K, no siendo competitivo con, por ejemplo, SSD externos con los que comparten igualdad de precios, pero ofrecen más almacenamiento.

No menos es la velocidad de transmisión de datos, ya que los UBS tiene una memoria flash que ahora resulta lenta, por lo que transferir archivos grandes puede significar en nuestros días un serio dolor de cabeza por el tiempo que toma, una vez más, si los comparamos con los SSD externos que pueden hacerlo en unos cuantos segundos.

Otro punto no menor es que la entrada de los pendrive, es decir los USB-A no son masivos, ya que los nuevos dispositivos optan por el USB-C, por lo que te verás forzado a usar un adaptador, es decir, más gasto de dinero.

Los USB se han quedado atrapados en el tiempo, siendo superados por las nuevas tecnologías.

No menos importante es que el uso de USB ha quedado relegado a un tema de emergencia, principalmente, porque la competencia cuenta con mejoradas prestaciones.

¿Cuáles son las mejores opciones al USB?

Ya lo hemos mencionado líneas arriba, pero una opción superior a los USB en nuestros días son los discos SSD externos, ya que son ideales para mover datos grandes, además, son resistentes, a la vez de capaces de movilizar en poco tiempo, a la vez que se conectan con facilidad a otros dispositivos.

Por otro lado, las tarjetas SD o microSD son de amplia utilidad, principalmente para quienes utilizan teléfonos, pero también cámaras o laptops

Asimismo, la nube es una alternativa bastante buena, ya que gracias al 5G ha potenciado el hecho que transportar archivos físicamente sea cada vez menos necesario.