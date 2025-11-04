0

¿Para qué sirven los USB morados y qué equipos son compatibles?

Por si no lo sabes, existen cables USB de diferentes colores y cada uno implica una tecnología distinta. Los morados son los mejores y aquí sabrás porqué.

Conoce el significado del color morado en USB, su velocidad y qué equipos son compatibles.
Los USB - Universal Serial Bus o pendrive, son dispositivos de diminuto tamaño, que sirven para almacenar información y transportarla de un portátil a otro con rapidez y facilidad.

Si bien actualmente su uso ha quedado relegado por la transferencia mediante páginas de Internet como WeTransfer, Transfernow, entre otras; aún siguen siendo una tecnología utilizada por millones de usuarios.

Con el paso del tiempo este tipo de conectores han evolucionado y pasado por generaciones. Por ejemplo, el USB 3.0 fue lanzado en el año 2008 y estaba provisto de una velocidad máxima de 5 Gbps.

A lo largo de estos años esta tecnología se ha ido actualizando en velocidad dando origen al USB 3.1 a 10 Gbps, luego USB 3.2 a 20 Gbps y en este último introduciendo un gran cambio del conector tipo-A al nuevo tipo-C 'reversible' que evita los múltiples intentos de conexión.

¿Qué tipo de USB son los morados y qué velocidad pueden alcanzar? Los conectores morados como los turquesa (verde azulado) son cable USB 3.1. En marcas como Huawei, indica que es compatible con su carga rápida SuperCharge. Otras firmas utilizan otros colores como el naranja para indicar esta generación y esta tecnología.

Si usas estas cargas rápidas, asegúrate de que el cable es compatible, antes de comprarlo. No tiene por qué ser de esos colores, algunos fabricantes no los usan, prefieren colores genéricos.

