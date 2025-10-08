- Hoy:
Cómo conectarse a una red Wifi sin saber la contraseña: este truco Android es 100% seguro
Si quieres conectarte a una red Wifi, ahora lo podrás hacer con mucha facilidad. Te enseñamos cómo tener acceso a la RED más cercana.
Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónico más utilizados en el mundo, pero la mayoría de ellos necesitan de una conexión constante a Internet, por lo que deberás pagar un plan da datos o asegurarte estar conectado a una red Wifi.
Sin embargo, ¿qué pasa si te quedaste sin 'megas' y quieres conectarte a una red Wifi cerrada? Pues bien, necesitas una clave para poder establecer una conexión. Pero, hay algo mejor todavía: existe una forma de obtener esta contraseña sin necesidad de preguntarla o revisar el router de Internet.
Si tienes un smartphone Android, conocer la clave Wifi de una RED privada es bastante simple, siempre y cuando una persona ya esté conectado a esta RED. Si cumples con este único, requisito te diremos cómo obtenerlo gratis.
Busca el menú de 'Configuración', donde se debe seleccionar 'Redes e Internet' o 'Conexiones' y luego acceder a 'Wifi'. Al pulsar sobre la RED y elegir la opción 'Compartir', el sistema solicita un método de autenticación, como huella digital o patrón de seguridad. Coloca esta credencia y obtendrás el dato que tanto buscas.
De esta forma podrás obtener la clave Wifi. Foto: captura.
Se te mostrará un código QR junto con la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código. Esta función permite compartir el acceso de manera directa y segura, sin comprometer la integridad de la red.
IMPORTANTE: Es necesario que tu teléfono cuente con Android 10 o superior para utilizar esta función, porque las versiones anteriores no incluyen la opción de visualizar la contraseña de forma nativa.
