¿Por qué debería cargar el celular en Modo Avión? Lo has hecho mal toda tu vida

Por si no lo sabías, tu teléfono puede cargar el doble de rápido solo con activar el 'Modo avión'.¿Qué otros beneficios otorga esta herramienta? Aquí los detalles.

Daniel Robles
Conoce el verdadero motivo por el que debes cargar tu teléfono Android o iPhone en 'Modo avión'.
Conoce el verdadero motivo por el que debes cargar tu teléfono Android o iPhone en 'Modo avión'. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados en el planeta y esto se debe a que los últimos modelos ofrecen múltiples funciones como llamadas, videollamadas, conexión a Internet, uso de las redes sociales, creación de videos y hasta captura de fotografías en altísima calidad.

Sin embargo, pese a la gran popularidad de estos smartphones, aún existen algunos trucos o curiosidades que la mayoría desconoce. Por ejemplo, ¿te ha pasado que pese a tener una carga rápida, tu teléfono se demora demasiado para cargar al 100%? Si es así, este hack te servirá, ya que podrás cargar el doble de rápido tu equipo, sea Android o iPhone. Todo es posible con el 'Modo Avión'.

Conoce la verdadera razón por lo que los teléfonos modernos ya no incluyen puerto para auriculares por cable.

PUEDES VER: ¿Por qué los teléfonos modernos ya no incluyen el puerto para auriculares?

Por si no lo sabes, cuando activas el 'Modo avión' desactivas todas las conexiones inalámbricas de tu smartphone, lo que quiere decir que tu celular no está buscando alguna señal, por lo que cargará el doble de rápido de lo que usualmente hace.

También al cargar en 'Modo avión' también reduces el calor generado, lo que se traduce en una vida útil más larga de tu batería. De esta forma puede durar mucho más tiempo. ¿Qué te parece?

¿Cómo se activa el Modo Avión en un teléfono Android o iPhone? Los smartphones tienen la opción del 'Modo Avión' desde el propio panel de opciones. Solo basta con deslizar desde la parte superior y pulsar sobre el botón con símbolo de avión. Recuerda desactivarlo cuando ya tengas el 100% de la carga.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

