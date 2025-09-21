- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
¿Por qué debería activar el Modo Avión al cargar mi teléfono Android? La verdad que debes saber
Activar el 'Modo avión' al cargar un teléfono tiene múltiples ventajas y hoy sabrás por qué deberías hacerlo más seguido.
Según el último reporte internacional, a finales de 2024 y principios de 2025, existían aproximadamente 7.210 millones de smartphones en el mundo, lo que representa el 60.42% de la población mundial. Esto significa que estos aparatos electrónicos son parte de nuestra vida, mucho más de lo que se cree y pese a ello existen muchas cosas que aún se desconocen.
¿Te ha pasado que estás cargando tu teléfono y se demora demasiado, pese a tener el cargador original? Si esto suele ocurrir, tal vez se deba a que no estás utilizado el Modo Avión y esto es un error grave.
PUEDES VER: Olvídate del iPhone 17 | Este Samsung es igual de potente con cámaras con IA, procesador de alto rendimiento y cuesta la mitad
El 'modo avión' o 'modo vuelo' desactiva las comunicaciones inalámbricas de un dispositivo tales como Wi-Fi, Bluetooth y datos móviles para de esta forma ahorrar batería. Sin embargo, también hace posible que tu teléfono cargue mucho más rápido.
Muchos usuarios desconocen que al activar este 'Modo avión' antes de cargar tu teléfono, este se cargará mucho más rápido, ya que el equipo no realiza ningún desgaste secundario y con ello lo tendrás al 100% en menor tiempo del que crees. Pruébalo sin problemas, pero recuerda que si te llaman o escriben no podrás recibir ninguna comunicación hasta que vuelva a activar todo nuevamente.
Los teléfonos Android tienen la opción del 'Modo Avión' desde el propio panel de opciones. Solo basta con deslizar desde la parte superior y pulsar sobre el botón con símbolo de avión. No te olvides de volver a pulsarlo cuando termines.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50