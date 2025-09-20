- Hoy:
¿Qué hacer si mi celular Samsung se congela y no responde? Solución fácil y rápida
Si tienes un teléfono de la marca Samsung, es importante saber los mejores consejos que te ayudarán a aprender a usar tu dispositivo fácilmente.
Si presentas dificultades con tu smartphone de la marca Samsung, es importante que entiendas que la solución es más fácil de lo que te imaginas y no vas a necesitar visitar ningún técnico especializado, a menos que el problema sea mayor. Sigue los consejos de esta guía.
En algún momento el celular puede llegar a congelarse y el dispositivo dejará de responder por diferentes factores. Los casos más comunes son en los teléfonos de gama media que tienen almacenamiento limitado o la memoria RAM es simplemente insuficiente. En la actualidad, ya no es suficiente quitar la batería, sino que se requieren otras soluciones para volver al estado normal.
Qué hacer si mi teléfono se congela
Lo primero que se debe hacer es reiniciar el teléfono de manera forzada. Esta es una de las soluciones más comunes y que debes empezar a tener en cuenta.
- Presiona el botón de apagar o encender durante aproximadamente 25 a 30 segundos. Esto hará que tu dispositivo fuerce el apagado del equipo para volver a su funcionamiento.
- En otros celulares, el método es diferente, ya que requiere presionar los tres botones laterales al mismo tiempo o mantener presionado el botón de encendido y subir el volumen.
Problemas con teléfonos congelados. | Foto: Captura
Si tu dispositivo se congela constantemente, esto también puede ocurrir por tener demasiadas aplicaciones en segundo plano, gran cantidad de archivos, sistema operativo sin actualizarse o virus. Se recomienda siempre tener el celular actualizado y mantener el almacenamiento limpio, así como cerrar aplicaciones que no se usan.
