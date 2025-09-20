Activar el modo avión al cargar tu celular puede ahorrarte mucho dinero: para qué sirve y cómo hacerlo en pocos pasos

Cuando adquirimos un teléfono celular, la gran mayoría tiene a pensar que lo que sigue es utilizarlo y sacarle el máximo provecho, pero sin detenernos a pensar en los cuidados que debemos darle a estos dispositivos para que nos acompañen por un tiempo prolongado, por lo que, aunque no lo creas, cargar la batería de forma adecuada será clave para los disfrutes por varios años.

Y es que la vida útil de la batería es uno de los aspectos menos valorados, pero, paradójicamente, es de los más importantes, razón por la cual es de suma relevancia saber cómo tratarla, no abusando de su potencia ni de los tiempos de carga de la misma.

Para qué sirve cargar celular en Modo Avión

Uno de los tips más difundidos para cuidar la batería de los teléfonos inteligentes es no dejar que esta se consuma hasta el 0 ciento, más reciente se ha popularizado no cargarla al máximo; del mismo modo, tampoco se recomienda usar el smartphone mientras esté se encuentre en proceso de carga, ya que produce sobrecalentamientos que, a la larga no solo perjudican este apartado, sino también inciden en el rendimiento cotidiano del equipo.

Más reciente es lo que nos concierne en la presente nota, ya que se recomienda activar el Modo Avión cuando el smartphone está cargando. Una función que la tienen, sin excepción, todos los celulares, sin importar la marca o sistema operativo. Es decir que está presente en los Android y iPhone.

Claro, activar el modo avión implica sacrificar cierta actividad dado que funciones como las conexiones WiFI, los datos móviles y Bluetooth se desactivará, es decir, no podrás usar el dispositivo ni para navegar por Internet, ver videos en YouTube, tampoco streaming, menos revisar tus redes sociales.

Es importante saber cómo tratar la batería del celular.

Sin embargo, lo que ganas no es visible al comienzo, pero sí lo notarás conforme pase el tiempo, dado que el modo avión tendrá incidencia en hacer que la batería se recupere más rápido. Asimismo, hará posible que el dispositivo alcance la carga máxima en mucho menos tiempo.

En ese sentido, los expertos aseguran que cargar el celular con el Modo Avión activo reducirá en un 25 por ciento el tiempo de carga, dado que el celular no empleará energía en otras acciones, ni siquiera en segundo plano.

Importancia de cuidar la batería del celular

Como dijimos líneas arriba, pese a ser un apartado del que la mayoría no se preocupa, lo cierto es que es deber de cada usuario darle cuidado correcto para que el rendimiento y la autonomía no vean reducido su funcionamiento.

No abusar de los tiempos de carga, mantener la ranura de carga limpia ayudará, por ejemplo, mayor duración entre cargas, incidiendo de forma directa en prolongar la vida útil del terminal, ello evitará que gastes en reparaciones o, en su defecto, en comprar un nuevo smartphone de forma adelantada. Tu bolsillo lo agradecerá.

Evita los reinicios repentinos y sobrecalentamientos, pues esto podría dañar otros componentes del celular. Todo ello depende de una carga responsable, utilizando siempre cargadores adecuados que no calienten el celular, ni tampoco esperando que la batería se consuma por completo.