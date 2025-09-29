¿Por qué los teléfonos modernos ya no incluyen el puerto para auriculares?

Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados en el mundo y para finales del 2025 se proyecta que existan más de 8000 millones de estos dispositivos entre modelos Android y iPhone.

Y es que estos smartphones no solo sirven para comunicarnos con otras personas, sino que con la llegada del Internet, ahora se puede navegar por diferentes páginas, utilizar las redes sociales, reproducir contenido multimedia como películas, series y música.

Si bien con el paso del tiempo estos smartphones han ido evolucionando, existe un atributo que se está perdiendo entre los nuevos modelos y es el famoso puerto para auriculares, también conocido como puerto Jack 3.5mm.

Y es que con este conector se podían hacer uso de auriculares con cable, esos que actualmente han sido reemplazados por audífonos True Wireless o inalámbricos. Pero, ¿por qué se está dejando de usar este puerto especial? La respuesta te sorprenderá.

Los teléfonos ya no tienen jack 3.5 mm principalmente para hacer los dispositivos más delgados y resistentes al agua. Un claro ejemplo de ellos son los iPhone Air o el Galaxy S25 Edge. Además, con esto se pueden crear espacio interno para una batería más grande, ya que ahora tenemos smartphones con baterías de hasta 8600 mAh como el Honor X9d o Honor Magic 8 Lite.

Sin embargo, esto no todo, ya que también se trataría de una estrategia de marketing para impulsar la venta de audífonos inalámbricos, ya que eliminar el conector tradicional obliga a los consumidores a comprar alternativas Bluetooth, que suelen ser más caras. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría un equipo premium con este puerto?