¿Sientes que tu teléfono funciona lento? Desactiva AHORA esta función y mejora su rendimiento al 100%

¿Te ha pasado que luego de algunos meses de utilizar tu nuevo teléfono, este se va poniendo un poco más lento y además sientes que se sobrecalienta demasiado? Pues bien, esto puede deberse a muchos factores, los cuales pueden incluso dejar inutilizable tu equipo Android.

El rendimiento de un smartphone puede menguar o disminuir por muchos factores, entre ellos tenemos la gran cantidad de aplicaciones que tienes instaladas y por ende el poco espacio de memoria interna. Pero también hay otra opción que debes de desactivar para tener un mejor rendimiento en cuestión de segundos.

Disminuir o eliminar animaciones y efectos gráficos permite liberar ciclos tanto de GPU como de CPU, lo que te permitirá mejorar el rendimiento en un 100%. ¿Cómo se consigue esto? Aquí te dejamos la GUÍA completa.

Lo primero que debes hacer es buscar los Ajustes del teléfono.

Dirígete a Opciones de Desarrollador, y modifica la escala de animación de ventana, transición y duración de animador. Desactiva la animación para tener un rendimiento más óptimo.

Al hacer esto, el teléfono redirigirá toda la potencia del GPU y CPU al procesamiento de tareas esenciales y aplicaciones prioritarias.

¿Qué más puedo hacer? Aunque no lo creas, tienes que tener siempre las aplicaciones y sistema operativo actualizados. ¿Para qué? Al no hacerlo provocas incompatibilidad y errores que afectan a tu teléfono. En Play Store puedes actualizar todo de golpe, siempre y cuando tengas espacio suficiente.

Ten en cuenta que si tienes poco espacio libre en tu memoria, también tu teléfono se sobrecalienta y esto podría menguar su vida útil. Es por ello que te recomendamos NO comprar smartphones de menos de 64GB o 128GB de memoria interna. Desde este 2025 en adelante se necesitará mínimo 256GB y 512GB para tener un desempeño óptimo.