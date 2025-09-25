0
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana

¿Sientes que tu teléfono funciona lento? Desactiva AHORA esta función y mejora su rendimiento al 100%

Si tienes un teléfono Android y sientes que tu teléfono se ha puesto lento y se sobrecalienta. Tenemos la solución para ti y lo mejor es que es fácil de solucionar.

Daniel Robles
¿Sientes que tu teléfono funciona lento? Desactiva AHORA esta función y mejora su rendimiento al 100%
Foto: composición/Daniel Robles
¿Te ha pasado que luego de algunos meses de utilizar tu nuevo teléfono, este se va poniendo un poco más lento y además sientes que se sobrecalienta demasiado? Pues bien, esto puede deberse a muchos factores, los cuales pueden incluso dejar inutilizable tu equipo Android.

El rendimiento de un smartphone puede menguar o disminuir por muchos factores, entre ellos tenemos la gran cantidad de aplicaciones que tienes instaladas y por ende el poco espacio de memoria interna. Pero también hay otra opción que debes de desactivar para tener un mejor rendimiento en cuestión de segundos.

Conoce para qué sirve realmente activar el 'Modo Avión' en smartphone Android o iPhone.

Disminuir o eliminar animaciones y efectos gráficos permite liberar ciclos tanto de GPU como de CPU, lo que te permitirá mejorar el rendimiento en un 100%. ¿Cómo se consigue esto? Aquí te dejamos la GUÍA completa.

  • Lo primero que debes hacer es buscar los Ajustes del teléfono.
  • Dirígete a Opciones de Desarrollador, y modifica la escala de animación de ventana, transición y duración de animador. Desactiva la animación para tener un rendimiento más óptimo.

Al hacer esto, el teléfono redirigirá toda la potencia del GPU y CPU al procesamiento de tareas esenciales y aplicaciones prioritarias.

¿Qué más puedo hacer? Aunque no lo creas, tienes que tener siempre las aplicaciones y sistema operativo actualizados. ¿Para qué? Al no hacerlo provocas incompatibilidad y errores que afectan a tu teléfono. En Play Store puedes actualizar todo de golpe, siempre y cuando tengas espacio suficiente.

Ten en cuenta que si tienes poco espacio libre en tu memoria, también tu teléfono se sobrecalienta y esto podría menguar su vida útil. Es por ello que te recomendamos NO comprar smartphones de menos de 64GB o 128GB de memoria interna. Desde este 2025 en adelante se necesitará mínimo 256GB y 512GB para tener un desempeño óptimo.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

