Esta Laptop GAMER es ideal para jugar Fortnite y Valorant: pantalla 165Hz, gráfica RTX 5050, 1TB SSD y precio BAJO

La tecnología avanza muy rápido y la última tendencia ha hecho posible que los dispositivos como tablets, smartphones y laptops sean cada vez más 'delgados' y portátiles, pero con mayor potencia y provistos de componentes cada vez más avanzados.

En la actualidad miles de personas tienen la necesidad de estar conectadas y trabajar a distancia, es así que el mercado de laptops está creciendo con fuerza. Adicionalmente, el sector de usuarios GAMER también demandan equipos más eficientes y es por ello actualmente se han diseñado equipos con tarjetas gráficas integradas y una configuración ideal para el desempeño de videojuegos de alto rendimiento.

Si estás pensando comprar un portátil de alto rendimiento, pero que no cuesta tanto dinero, estás de suerte ya que HP ha lanzado un ordenador portátil que resalta entre otros por sus especificaciones, esta es la HP OMEN 16.

¿Qué características debe tener una laptop gamer para ser eficiente? Pues bien, en primer lugar necesitamos una pantalla de alta calidad y esta HP OMEN 16 llega con panel de 16 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco de 165Hz, ideal para el rendimiento GAMER.

Este portátil intengra un procesador Intel Core i5 Ultra 225H y la potente tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, esta laptop te permite jugar, crear y trabajar sin límites.

Así es la HP OMEN 16. Foto: HP

Con 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB, tendrás espacio y velocidad para ejecutar múltiples programa de edición sin problema. Olvídate de tiempos de carga prolongados y disfruta de una experiencia fluida en cada sesión. Actualmente podrás comprar esta Laptop Gamer HP OMEN 16 por 4399 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 1300 dólares. Si bien no es el portátil más barato, su eficiencia para ejecutar Fortnite, Valoranto, Warzone y otros videojuegos es evidente.