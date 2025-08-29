Las nuevas especificaciones del Battlefield 6 para PC: requisitos mínimos y recomendados

Luego de las dos semanas de beta exitosas y con las que llegaron a romper récord de jugadores en tiempo real, Battlefield 6 lanzará el juego de manera oficial el 10 de octubre, una de las fechas más esperadas por los fanáticos de la saga. La empresa desarrolladora confirmó cuáles son los requisitos para jugar todos los mapas y modos sin problemas de rendimiento.

Battlefield parece haberle ganado la lucha a Call of Duty este 2025. Además de presentar un gameplay bastante entretenido y volviendo a sus raíces que quedó demostrado en la beta, ahora también han sorprendido a los jugadores con requisitos bastante flexibles.

Requisitos para jugar Battlefield 6 en PC

Battlefield 6 estará disponible para jugarlo con gráficos en 4K, compatibilidad con monitores ultraanchos, más de 600 opciones para personalizar, configuración especial de la cámara y mucho más. Todo esto dependerá de la calidad de PC que tengas.

Requisitos Battlefield 6 Mínimo Recomendado Ultra Configuración de gráficos 1080p a 30 fps (Bajo) Equilibrado: 1440p a 60 fps (Alto) | Rendimiento: 1080p a 80 fps+ (Bajo) Equilibrado: 4K a 60 fps (Ultra) | Rendimiento: 1440p a 144 fps (Alto) GPU Nvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 5600 XT | Intel Arc A380 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT | Intel Arc B580 Nvidia GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XTX CPU Intel Core i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7 10700 | AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9 12900K | AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB (doble canal 2133 MHz) 16 GB (doble canal 3200 MHz) 32 GB (doble canal 4800 MHz) Almacenamiento Disco duro de 55 GB SSD de 90 GB SSD de 90 GB

Resulta sorprendente que para jugar en gráficos mínimos no se necesita un SSD para ejecutar el juego. Componentes del 2019, como la Core i5 8400 permite entrar al servidor y no es necesario mejorarlo. En cuanto a los gráficos en Ultra, las especificaciones no se son necesariamente altas.

Battlefield 6 sale oficialmente el 10 de octubre en todas las consolas y en PC, se podrá jugar con requisitos bastante accesibles. El tráiler dejó deslumbrado a todo el público que es fan de la saga.