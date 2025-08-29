0
Las nuevas especificaciones del Battlefield 6 para PC: requisitos mínimos y recomendados

Antes del lanzamiento oficial de Battlefield 6, es recomendable revisar cuáles son las especificaciones que se necesitan para jugarlo con fluidez.

Jasmin Huaman
Especificaciones para jugar Battlefield 6 en mínimo, recomendado y ultra.
Especificaciones para jugar Battlefield 6 en mínimo, recomendado y ultra. | Foto: Composición Líbero
Luego de las dos semanas de beta exitosas y con las que llegaron a romper récord de jugadores en tiempo real, Battlefield 6 lanzará el juego de manera oficial el 10 de octubre, una de las fechas más esperadas por los fanáticos de la saga. La empresa desarrolladora confirmó cuáles son los requisitos para jugar todos los mapas y modos sin problemas de rendimiento.

Battlefield parece haberle ganado la lucha a Call of Duty este 2025. Además de presentar un gameplay bastante entretenido y volviendo a sus raíces que quedó demostrado en la beta, ahora también han sorprendido a los jugadores con requisitos bastante flexibles.

Requisitos para jugar Battlefield 6 en PC

Battlefield 6 estará disponible para jugarlo con gráficos en 4K, compatibilidad con monitores ultraanchos, más de 600 opciones para personalizar, configuración especial de la cámara y mucho más. Todo esto dependerá de la calidad de PC que tengas.

Requisitos Battlefield 6MínimoRecomendadoUltra
Configuración de gráficos1080p a 30 fps (Bajo)Equilibrado: 1440p a 60 fps (Alto) | Rendimiento: 1080p a 80 fps+ (Bajo)Equilibrado: 4K a 60 fps (Ultra) | Rendimiento: 1440p a 144 fps (Alto)
GPUNvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 5600 XT | Intel Arc A380Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT | Intel Arc B580Nvidia GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XTX
CPUIntel Core i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600Intel Core i7 10700 | AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i9 12900K | AMD Ryzen 7 7800X3D
RAM16 GB (doble canal 2133 MHz)16 GB (doble canal 3200 MHz)32 GB (doble canal 4800 MHz)
AlmacenamientoDisco duro de 55 GBSSD de 90 GBSSD de 90 GB

Resulta sorprendente que para jugar en gráficos mínimos no se necesita un SSD para ejecutar el juego. Componentes del 2019, como la Core i5 8400 permite entrar al servidor y no es necesario mejorarlo. En cuanto a los gráficos en Ultra, las especificaciones no se son necesariamente altas.

Battlefield 6 sale oficialmente el 10 de octubre en todas las consolas y en PC, se podrá jugar con requisitos bastante accesibles. El tráiler dejó deslumbrado a todo el público que es fan de la saga.

