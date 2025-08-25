Battlefield 2042: precio con rebaja en Steam y todas las recompensas en Battlefield 6

0
La lista de convocados de la selección peruana
Los jugadores que tengan acceso a los servidores de Battlefield 2042 podrán desbloquear recompensas exclusivas. Conoce todos los ítems que se obtendrán.

Recompensas del Battlefield 2042 que serán transferibles a Battlefield 6.
El lanzamiento de Battlefield 6 es uno de los más esperados del mundo debido a las exitosas dos semanas de beta que tuvo en agosto y que rompió el récord de usuarios jugando en simultáneo dejando en el olvido a Call of Duty. Lo mejor de todo es que ahora podrás desbloquear recompensas en Battlefield 2042 que serán entregadas en el nuevo juego sale en octubre en todo el mundo.

Battlefield 2042 se lanzó en el año 2021 en todas las plataformas, pero a pesar de la expectativa que se generó, no tuvo buenas críticas y es considerado como uno de los peores juegos de la saga. A pesar de las innovaciones que se intentó realizar, la respuesta del público fue negativa y no obtuvo un buen récord de ventas.

Precio del Battlefield 2042 y recompensas para Battlefield 6

Battlefield 6 no estará disponible hasta el 10 de octubre en todo el mundo, pero la empresa desarrolladora anunció que los usuarios podrán desbloquear diferentes recompensas del Battlefield 2042 que serán transferidas al nuevo juego. Te contamos cómo puedes obtener todos y a desbloquearlos a tiempo.

Los artículos se pueden obtener desde hasta el 7 de octubre y son más de 60 recompensas para ganar en total y algunas de ellas son exclusivas de Battlefield 2042 y el resto son dedicadas para Battlefield 6.

Para obtenerlos, se deberán completar las misiones semanales para ganar experiencia (XP) y de esta manera avanzar todos los niveles del pase de manera progresiva. Ingresa AQUÍ para verificar todas las recompensas que se están entregando en Battlefield 2042 y que serán transferibles a Battlefield 6.

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

