¿Por qué comprar el Galaxy S25FE si este Honor tiene cámaras 4K de 200MP, chip Snapdragon y cuesta menos?
El nuevo Honor 400 Pro se ha convertido en el mejor teléfono que puedes comprar en 2025. Supera en todo al teléfono de Samsung y es mucho más económico.
Samsung acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono llamado Galaxy S25 Fan Edition, un teléfono de gama alta con cámaras 4K y funciones con IA. Sin embargo, este dispositivo tiene un precio que va entre 2700 a 3200 soles, por lo que no es nada accesible.
Sin embargo, la marca china Honor tiene en su catálogo de este 2025 uno de los mejores gama alta, el cual supera en todo a este último Galaxy y este es el HONOR 400 Pro 5G, un smartphone con cámaras de 200MP, procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una configuración que lo hace el mejor teléfono que puedes comprar. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí todos los detalles.
HONOR 400 Pro 5G: ficha técnica detallada y precio oficial
Uno de los atributos más importantes en un teléfono sin duda alguna es la pantalla y este HONOR 400 Pro llega con un panel AMOLED de 120Hz, una diagonal de 6.7 pulgadas con 5000 nits de brillo máximo y una resolución de 1280 x 2800 pixeles.
El procesador del HONOR 400 Pro es el Snapdragon 8 Gen 3, uno de los más avanzados. Además, este chip llega con 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.Este es el HONOR 400 Pro 5G. Foto: Weibo
Sin embargo, lo mejor que tiene este HONOR 400 Pro 5G es el sistema fotográfico y de video, puesto que tiene un sensor de 200MP con OIS, lente Telefoto de 50MP con zoom óptico 3X, lente ultra gran angular de 12MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar imágenes en alta resolución tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el HONOR 400 Pro 5G? Actualmente podrás comprar este potente Android por 2400 soles, unos 680 dólares. Es una de las mejores opciones por esta cantidad de dinero.
