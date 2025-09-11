0

¡No te confundas! No es un iPhone pero tiene cámara de 108MP con IA, 256GB de memoria y batería de 5230 mAh

Este teléfono Honor sobresale en la gama media por su gran potencia, cámaras TOP y precio reducido. Es ideal para usuarios exigentes que tienen bajo presupuesto.

Daniel Robles
El Honor 400 Lite 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025.
El Honor 400 Lite 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025. | Foto: composición/Aliz Kovács-Zöldi - amateurphotographer.com
Desde que se alejó de Huawei en noviembre del 2020, la marca china Honor ha logrado cosechar éxitos gracias a que sus nuevos teléfonos, los cuales se han convertido en sinónimo de gran calidad y bajos precios.

Para este 2025, Honor ha presentado un nuevo equipo de gama media, el cual tiene un aspecto similar al de un iPhone 16 Pro Max, pero posee características bastante equilibradas, sobre todo para el precio que maneja. Este es el Honor 400 Lite, un equipo con una ficha técnica envidiable. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo esta nota de Libero.pe.

Honor 400 Lite: características y especificaciones

La pantalla del Honor 400 Lite es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3500 nits.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Honor llega con un procesador Mediatek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8Gb de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5230 mAh con carga de 35W.

Honor 400 Lite

Este es el Honor 400 Lite. Foto: composición/Aliz Kovács-Zöldi - amateurphotographer.com

Por si fuera poco, este módulo de cámaras del Honor 400 Lite se parece al de un iPhone 16 Pro Max, pero tiene un sensor de 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 60fps y tomar fotografías de alta calidad.

Lo mejor del Honor 400 Lite es el precio ya que este teléfono chino tiene un costo de 859 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 250 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

