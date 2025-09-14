0
EN DIRECTO
Manchester City vs. Manchester United EN VIVO por la Premier League

¿Por qué iOS 26 todavía no está en tu iPhone? Fecha oficial de lanzamiento de la actualización de Apple

Ya es oficial. Apple reveló la fecha en la que millones de usuarios recibirán la nueva actualización iOS 26. Conoce qué modelos serán compatibles.

Daniel Robles
Fecha de llegada del iOS 26 a Apple y qué modelos de iPhone son compatibles con nuevo sistema operativo.
Fecha de llegada del iOS 26 a Apple y qué modelos de iPhone son compatibles con nuevo sistema operativo. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Este martes 9 de septiembre, Apple sorprendió al mundo con la llegada de sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro nuevos teléfonos que combinan un diseño premium y una potencia superior.

Con la llegada de estos nuevos equipos, también se anunció el arribo de la nueva actualización del Sistema Operativo de los iPhone, el famoso iOS, cuya versión más moderna será el iOS 26.

Por si no lo sabes, Apple lanzará dos versiones del iPhone 17 Pro Max, uno con 5000 mah y otro con 4800 mAh.

PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max tendrá 2 versiones: ¿en qué se diferencian y cuál debería comprar?

Si tienes un iPhone y quieres tener esta nueva versión iOS 26 debes de cumplir ciertos requisitos, ya que no todos los modelos son compatibles con esta nueva actualización.

¿En qué fecha llega de forma oficial el iOS 26? Según Apple, este lunes 15 de septiembre llegará esta nueva actualización a millones de iPhone. Para obtener este nuevo sistema deberás tener espacio suficiente. Se necesita unos 8.32GB de memoria, por lo que deberás liberar espacio en tu teléfono.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26?

Todos estos iPhones pueden actualizar a iOS 26 desde este lunes 15 de septiembre. Siempre y cuando tengan espacio suficiente.

  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª generación)
  • iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17 series: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

¿Qué novedades traerá el nuevo iOS 26?

Este iOS 26 de Apple introducirá el llamado Liquid Glass como nuevo lenguaje de diseño. Este concepto modificará tanto los iconos como los botones y fondos de la interfaz, apostando por transparencias, tonos pulidos y efectos visuales que simulan el cristal sobre superficies y colores.

iOS 26

Este es el nuevo iOS 26. Foto: Apple.

La nueva actualización también trae nuevas funciones como la app Juegos, pensada para centralizar toda la experiencia de videojuegos móviles, además de incluir mejoras en FaceTime, iMessage y más herramientas de conectividad y productividad para el ecosistema digital de Apple.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. El Motorola que tiene todo lo que buscas a un precio bajo: pantalla OLED 120Hz, 12GB de RAM, 5000 mAh y procesador GAMER

  2. Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

  3. Este Samsung es bueno y muy barato: 256 GB de almacenamiento, batería 5000 mAh y con cámara triple HD

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano