¿Por qué iOS 26 todavía no está en tu iPhone? Fecha oficial de lanzamiento de la actualización de Apple
Ya es oficial. Apple reveló la fecha en la que millones de usuarios recibirán la nueva actualización iOS 26. Conoce qué modelos serán compatibles.
Este martes 9 de septiembre, Apple sorprendió al mundo con la llegada de sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro nuevos teléfonos que combinan un diseño premium y una potencia superior.
Con la llegada de estos nuevos equipos, también se anunció el arribo de la nueva actualización del Sistema Operativo de los iPhone, el famoso iOS, cuya versión más moderna será el iOS 26.
Si tienes un iPhone y quieres tener esta nueva versión iOS 26 debes de cumplir ciertos requisitos, ya que no todos los modelos son compatibles con esta nueva actualización.
¿En qué fecha llega de forma oficial el iOS 26? Según Apple, este lunes 15 de septiembre llegará esta nueva actualización a millones de iPhone. Para obtener este nuevo sistema deberás tener espacio suficiente. Se necesita unos 8.32GB de memoria, por lo que deberás liberar espacio en tu teléfono.
¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26?
Todos estos iPhones pueden actualizar a iOS 26 desde este lunes 15 de septiembre. Siempre y cuando tengan espacio suficiente.
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generación)
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17 series: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max
¿Qué novedades traerá el nuevo iOS 26?
Este iOS 26 de Apple introducirá el llamado Liquid Glass como nuevo lenguaje de diseño. Este concepto modificará tanto los iconos como los botones y fondos de la interfaz, apostando por transparencias, tonos pulidos y efectos visuales que simulan el cristal sobre superficies y colores.
Este es el nuevo iOS 26. Foto: Apple.
La nueva actualización también trae nuevas funciones como la app Juegos, pensada para centralizar toda la experiencia de videojuegos móviles, además de incluir mejoras en FaceTime, iMessage y más herramientas de conectividad y productividad para el ecosistema digital de Apple.
