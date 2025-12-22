- Hoy:
¿Por qué gastar $ 1500 por un iPhone 17 Pro si este Honor tiene 512GB, Snapdragon y triple cámara 4K de 200MP?
El Honor 400 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más completos de este 2025. No solo tienes cámaras PRO, tiene tanta potencia como un smartphone gamer.
Los teléfonos de Honor se han ganado un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que no solo tienen una gran capacidad, sino también sus cámaras son bastante eficientes y llegan con funciones con Inteligencia Artificial.
Para este 2025, Honor presentó al mundo su nuevo teléfono de gama alta, el Honor 400 Pro, un celular con una gran capacidad y un procesador GAMER que hace temblar a equipos como el Galaxy S25 Fan Edition o el Xiaomi 15T.
PUEDES VER: No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
Pero, ¿qué características tiene este HONOR 400 Pro? En primer lugar debes saber que este teléfono llega con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 5000 nits.
Si hablamos de potencia, el HONOR 400 Pro llega con poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 3, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y na poderosa batería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Sin embargo, esto no es todo ya que el teléfono de Honor llega con una cámara de 200MP, lente Telefoto 3X de 50MP, lente Gran angular de 12MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino que también podrás tomarás fotografías de alta definición tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el HONOR 400 Pro? Algunas tiendas de Perú venden este potente Android por 2350 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 700 dólares. Sin duda es una de las mejores opciones para este 2025.
