Olvídate del Galaxy A56 con este Honor BARATO de 2023 que llega con chip GAMER, 512GB y cámaras 4K de 200MP
Pese a que el Honor 90 fue lanzado en 2023, sigue siendo uno de los teléfonos de gama media más completos y baratos. No tiene nada que envidiarle al Galaxy A56 de Samsung.
Pese a que Samsung ha querido demostrar que sus teléfonos son los mejores que existen, la marca china Honor lo ha superado con uno de sus modelos más emblemáticos, el cual pese al paso de los años sigue vigente. Este es el caso del Honor 90, un gama media TOP que ha resultado ser mejor alternativa que el Galaxy A56 de este 2025.
Si bien el Honor 90 fue presentado al mundo en 2023, sigue vigente ya que tiene una configuración impresionante. Vamos a empezar por analizar cada una de sus especificaciones. La pantalla, por ejemplo, es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de una resolución FullHD+ de 2664 x 1200 pixeles.
La potencia de este Honor de 2023 llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 5000 mAh y carga de 66W por cable. Esta configuración le permite tener un desempeño elevado para juegos y aplicaciones.
Este es el Honor 90 de 2023. Foto: composición/es.wired.com
Pero, uno de los atributos más importantes de este Honor 90 es su juego de cámaras: lente principal de 200MP, gran angular de 12MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que las fotografías serán en calidad alta tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Honor 90? Actualmente este teléfono llega con un precio de 1400 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 416 dólares. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.
