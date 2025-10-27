0
El Honor 400 Pro y sus motivos para olvidar por siempre al Samsung S25 FE: fotos Pro y procesador premium

Pese a la salida del Samsung S25 FE, el Honor 400 Pro se alza como el único capaz de hacerle frente al Xiaomi 15T Pro, y hoy conocerás todas sus bondades.

Joel Dávila
Este celular cuenta con diseño elegante y prestaciones de alta calidad.
Este celular cuenta con diseño elegante y prestaciones de alta calidad.
Honor ha sabido ganarse un espacio en el mundo de la tecnología celular lanzando dispositivos sumamente atractivos en su rendimiento como en precios muy competitivos y este 2025 no solo han sacado al mercado el Magic 7 Pro, un verdadero portento de la gama alta, también cuenta con el Honor 400 Pro, que es el mejor rival del Xiaomi 15T Pro.

Este smartphone tiene una pantalla que no envidia nada a titanes como Apple, Samsung o Xiaomi.

Pantalla y procesador

Para comenzar, debemos decir que el Honor 400 Pro viene con una pantalla AMOLED, además de resolución de 1,280 x 2,800 píxeles, junto con una notable fluidez de 120 hercios para disfrutar todo tipo de contenido, sin dejar de mencionar los 5,000 nits de brillo máximo que ostenta.

Por otro lado, el procesador de este dispositivo es el Snapdragon 8 Gen 3, que irá sobrado con videojuegos así como con aplicaciones pesadas. Su RAM también es voluminoso con 12GB con LPDDR5X y memoria interna de 512GB.

Batería y software

La autonomía es uno de los puntos claves del Honor 400 Pro, dado que posee una enorme batería de 6,000mAh, por lo que tienes carta libre para emplearlo por 2 días, así como una carga rápida gracias a sus 100W con cable y 50W con la carga inalámbrica de 50W.

En otro aspecto, este celular viene con MagicOS 9 basado en Android 15, el mismo que incluye Honor AI, una de las mejores IA del momento; por lo menos, es mejor que Apple Intelligence, así como 6 años de actualizaciones para el software como para los sistemas de seguridad.

Foto y video

La fotografía del Honor 400 Pro es espectacular por lejos, pues tiene triple sensor trasero, con un lente principal de 200 megapíxeles, telefoto 3X de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles

En cuanto al video, el Honor 400 Pro puede grabar a unos 4K a 60fps, formato con el que vamos a conseguir grandes resultados en condiciones de poco luz, inclusive.

¿Vale la pena comprar el Honor 400 Pro?

Nos parece que el Honor 400 Pro es una gran opción a tener en cuenta. Su procesador es exquisito, lo mismo que pantalla y batería súper potentes.

  • Perú: desde los 2,632 soles.
  • México: desde los 12,370 pesos.
  • España: desde los 495 euros (idealo.es).
