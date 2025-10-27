Este Samsung de 200 dólares convence más que el Redmi 14: promete 6 años de actualizaciones

Desde hace un par de años, Samsung tomó la decisión de poner todas las carnes en el asador en la gama media, pero también en el segmento de entrada, dándonos dispositivo al alcance de todos los bolsillos, a la vez de contar con prestaciones de gran nivel, pero, como es de esperarse con ciertas limitaciones, también con fortalezas, siendo una de estas su notable sistema operativo, como es el caso del Samsung A17, lanzado en agosto pasado.

Características del Samsung A17

Para comenzar, el Samsung A17 nos abre las puertas con bonitos colores en versiones azul, negro y blanco. Luego de esto, nos topamos con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, junto con una fluidez de 120 hercios (90Hz en su versión LTE 4G). Eso sí, tiene un brillo máximo decente de 800 nits, pero con un protección contra caídas y rayones bastante buena gracias a Corning Gorilla Glass Victus y certificación IP54 para resistir salpicaduras de agua.

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, Samsung es una de las pocas marcas que fabrica sus propios chips, y en este caso no es la excepción, dado que su procesador es el Exynos 1330 (en su versión LTE 4G es el MediaTek Helio G99), mientras que su RAM está en los 4GB y 8GB, así como memoria interna de 128GB/256GB, que puedes ampliar con tarjeras microSD.

Otro de sus grandes puntos a favor es que viene con OneUI 7 basado en Android 15 como sistema operativo, uno de los más fluidos, estables, a la vez de personalizables de nuestros días. Lo extraordinario con esto que, a pesar de ser un celular económico, Samsung promete 6 años de actualizaciones.

La batería de 5,000mAh del Samsung A17 nos dará una potencia de uso continuo por casi todo un día, además de estar acompañado por carga rápida de 25W, eso quiere decir que el dispositivo tardará en cargar al 100 por ciento en uno 80 minutos, aproximadamente.

Si bien su apartado de cámara no destaca, sí nos dará tomas más que suficientes si es que no eres un usuario muy exigente. En ese sentido, mantiene la triple cámara trasera con lente principal de 50MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y frontal de 13MP.

¿Vale la pena comprar el Samsung A17?

El Samsung A17 es una opción de compra, siempre y cuando busques un celular en el cual no gastar mucho dinero, pero con prestaciones más que suficientes para el día a día.