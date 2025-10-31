Este Samsung barato de 512GB con 3 cámaras tiene dos cosas que otros no: graba en 8K y muchas actualizaciones

Si bien es cierto que el Xiaomi 15T Pro ha ratificado su dominio sobre la gama alta "económica", Samsung no le pierde el paso a los chinos, por lo que en su catálogo cuenta con el poderoso Samsung S24 FE que, pese a que ya salió su continuación, se mantiene como uno de los más buscados, por diversas razones que conocerás en las siguientes líneas.

¿Por qué comprar el Samsung S24 FE? Características

El Samsung S24 FE es un Galaxy tope de gama, pero en pequeñas dosis, y lo notamos desde el arranque, pues su pantalla Dynamic AMOLED 2X es de 6,7 pulgadas, a la vez de incluir una notable resolución FullHD+, tanto que su fluidez es soberbia gracias a sus 120 hercios y resistencia al agua con certificación IP68.

Su sistema de cámaras es magistral gracias a su triple cámara trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto con zoom óptico de 3X con 8 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles.

Otra sorpresa agradable fue su grabación de video, dado que el Samsung S24 FE puede hacerlo a un máximo de 8K a 30fps, pero también en los 4K a 60fps, con el cual vamos a conseguir resultados de altísima calidad, acompañados de un trabajo notable en la estabilización.

Su procesador es el Exynos 2400e el cual pese a estar detrás de sus hermanos mayores, se desempeña más que bien con videojuegos, pero también con la multitarea. Asimismo, nos topamos con una RAM de 8GB, a la vez de memoria interna que va desde los 128GB, pasa por los 256GB y alcanza los 512GB.

Cuenta con el procesador OneUI 6.1 basado en Android 14, contando con una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software como para los parches de seguridad, lo que ha incluido la integración con Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana, la mejor para smartphones hasta el momento.

La batería del Samsung S24 FE es de 5,000mAh, por lo que te durará por casi un día entero de uso intenso. Eso sí, tienes carga rápida de 25W, así como ser compatible con la carga inalámbrica.

¿Vale la pena comprar el Samsung S24 FE en 2025?

Si quieres la experiencia Samsung, si necesitas un celular con muchas actualizaciones, así como una experiencia notable en la pantalla, entonces el Samsung S24 FE es la mejor compra que podrías hacer.