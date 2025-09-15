No necesitas un iPhone para tener un teléfono TOP | Este Motorola tiene 512GB, pantalla OLED y 5000 mAh con carga 68W
El Motorola Edge 50 es el teléfono de gama media más completo y barato que puedes comprar. No tiene nada que envidiar al iPhone 16.
Los teléfonos de Motorola se han ganado el respaldo de miles de usuarios, puesto que poseen especificaciones muy elevadas y su precio es mucho más manejable que un equipo de Apple o Samsung.
Si buscas un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato, entonces el Motorola Edge 50 es ideal para ti, puesto que no solo cuenta con un acabado de cuero vegano, tiene una potencia mejorada y un precio más que aceptable para toda la tecnología que lleva consigo.
¿Qué características técnicas tiene el Motorola Edge 50? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono de gama media con pantalla OLED, procesador gamer y un amplio almacenamiento, todo por solo 400 dólares. ¿Quieres más detalles? Aquí todo al respecto.
Motorola Edge 50: ficha técnica completa
Lo primero que debes tener en cuenta es que este Motorola Edge 50 es un gama media. Sin embargo, su configuración no tiene nada que envidiar al iPhone 16 de Apple.
Su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas de diámetro, una resolución 1.5K, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1600 nits y una protección Gorilla Glass 5. Sin duda un excelente panel.
Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 50 llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria. Además, posee una bateria de 5000 mAh y carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Colores del Motorola Edge 50. Foto: Motorola
¿Qué tan buenas son las cámaras del Motorola Edge 50? Este sí es un punto muy positivo para este smartphone. El lente principal es de 50MP Sony Lytia 700C, un gran angular de 13MP, teleobjetivo 3X de 10MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que tus fotografías saldrán muy nítidas.
¿Qué tanto cuesta el Motorola Edge 50? Por solo 1399 soles o 400 dólares podrás comprar este smartphone premium, el cual tiene una configuración bastante elevada. ¿Qué te parece?
